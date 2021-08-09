Врач объяснил, как правильно сидеть на стуле, чтобы спина была ровной

Есть мнение, что специальные, правильно удерживающие голову и позвоночник гаджеты или корректирующие осанку стулья способствуют созданию необходимого паттерна осанки, однако в действительности все эти способы не работают.

Конечно, проще приучать себя сидеть правильно с детского возраста: при поддержке родителей, братьев или сестер, поскольку взрослому человеку гораздо сложнее перестроиться на верный лад из-за привычки, лени или невнимательности.

Но если такой возможности не было, то и во взрослом возрасте не поздно все исправить. Дело в том, что человеческий организм всегда готов с удовольствием адаптироваться под созданный человеком распорядок, что заметно спасает ситуацию, ведь в таком случае, если сформировать правильный стереотип, прилагая усилия для сохранения правильного положения, со временем на базе этого стереотипа получится создать рефлекс, который приведет к желаемому результату.

О формировании заветного стереотипа можно говорить много, но сформировать его на самом деле не так уж и просто. Для этого следует соблюдать ряд важных рекомендаций, который прост и сложен одновременно:

Требуется обратить внимание на порядок расположения вещей на столе: особое внимание нужно уделить расположению таких атрибутов стола как компьютерный экран или книга: экран должен стоять таким образом, чтобы глаза были направлены на него по траектории «снизу вверх», а книга должна находиться на подставке — эти два момента имеют большое значение, так как позволят избежать усталости мышц шеи;

Рабочее место должно быть оборудовано обычным деревянным стулом или табуретом без спинки и подлокотников: отсутствие данных атрибутов поможет избежать ситуации, когда может захотеться облокотиться или распластаться по стулу;

К стулу положен стол и важно обратить внимание на то, чтобы он был удобным, убранным и большим, что позволит комфортно разместиться при выполнении рабочих обязанностей. Размещение должно выглядеть следующим образом: колени заходят глубоко под стол, а локти лежат, несколько свисая со стола — когда человек сидит за столом, его локти должны находиться под углом 90 градусов, а колени должны быть разогнуты под углом 120 градусов — находясь за столом, нужно обратить внимание на положение ног, которые должны быть слегка разведены в стороны, а опора должна быть на стопы и седалищные бугры;

Нос, грудь, стопы и колени — все должно смотреть на источник внимания, будь то книга или компьютерный монитор;

Перекрещивать ноги можно, но только в трех позах: скрещивание возможно в позе «лотоса», «по-турецки» и под стулом, но в таком случае ноги при скрещивании должны быть расположены так, чтобы можно было ощутить опору на седалищные бугры и отсутствие заваливания на крестец. В других случаях — «нога на ногу», «под себя» — скрещивание противопоказано.