Врач объяснил, как правильно сидеть на стуле, чтобы спина была ровной
Рассказывает Валерий Крамар Врач-невролог, мануальный терапевт, врач-остеопат клиники Dr. Kramar, пишет woman.ru.
Рассказывает Валерий Крамар Врач-невролог, мануальный терапевт, врач-остеопат клиники Dr. Kramar, пишет woman.ru.
Есть мнение, что специальные, правильно удерживающие голову и позвоночник гаджеты или корректирующие осанку стулья способствуют созданию необходимого паттерна осанки, однако в действительности все эти способы не работают.
Конечно, проще приучать себя сидеть правильно с детского возраста: при поддержке родителей, братьев или сестер, поскольку взрослому человеку гораздо сложнее перестроиться на верный лад из-за привычки, лени или невнимательности.
Но если такой возможности не было, то и во взрослом возрасте не поздно все исправить. Дело в том, что человеческий организм всегда готов с удовольствием адаптироваться под созданный человеком распорядок, что заметно спасает ситуацию, ведь в таком случае, если сформировать правильный стереотип, прилагая усилия для сохранения правильного положения, со временем на базе этого стереотипа получится создать рефлекс, который приведет к желаемому результату.
О формировании заветного стереотипа можно говорить много, но сформировать его на самом деле не так уж и просто. Для этого следует соблюдать ряд важных рекомендаций, который прост и сложен одновременно:
Требуется обратить внимание на порядок расположения вещей на столе: особое внимание нужно уделить расположению таких атрибутов стола как компьютерный экран или книга: экран должен стоять таким образом, чтобы глаза были направлены на него по траектории «снизу вверх», а книга должна находиться на подставке — эти два момента имеют большое значение, так как позволят избежать усталости мышц шеи;
Рабочее место должно быть оборудовано обычным деревянным стулом или табуретом без спинки и подлокотников: отсутствие данных атрибутов поможет избежать ситуации, когда может захотеться облокотиться или распластаться по стулу;
К стулу положен стол и важно обратить внимание на то, чтобы он был удобным, убранным и большим, что позволит комфортно разместиться при выполнении рабочих обязанностей. Размещение должно выглядеть следующим образом: колени заходят глубоко под стол, а локти лежат, несколько свисая со стола — когда человек сидит за столом, его локти должны находиться под углом 90 градусов, а колени должны быть разогнуты под углом 120 градусов — находясь за столом, нужно обратить внимание на положение ног, которые должны быть слегка разведены в стороны, а опора должна быть на стопы и седалищные бугры;
Нос, грудь, стопы и колени — все должно смотреть на источник внимания, будь то книга или компьютерный монитор;
Перекрещивать ноги можно, но только в трех позах: скрещивание возможно в позе «лотоса», «по-турецки» и под стулом, но в таком случае ноги при скрещивании должны быть расположены так, чтобы можно было ощутить опору на седалищные бугры и отсутствие заваливания на крестец. В других случаях — «нога на ногу», «под себя» — скрещивание противопоказано.
Заповеди правильной осанки просты к запоминанию и позволят удерживать тело в пространстве не заваливаясь назад. Продолжительное времянахождение в положении сидя не ограничивается только правильной осанкой, а может потребовать факультативной меры в качестве гимнастики, предназначенной для шеи, плеч, туловища, таза и ног. Выполняя гимнастику, хорошим решением станет задействовать вращательные движения, что позволит расслабить тело. Гимнастика не должна быть сложной: все комплексные упражнения должны легко запоминаться — это позволит усовершенствовать качество их дальнейшего выполнения. В комплекс должно входить от 15 до 20 упражнений.