ВИДЕО ⟩ Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста
Советы профессионального стилиста по составлению модного гардероба.
Советы профессионального стилиста по составлению модного гардероба.
Магазины уже пестрят коллекциями к предстоящему сезону осень-2021. Но как в многообразии выбора остановиться на модных вещах и быть при этом в тренде&
Персональный и fashion-стилист, со-основатель Style Institute Moscow Ольга Блок специально для читательниц Teleprogramma.pro рассказала, что этой осенью будут модными яркие цвета и смелые сочетания. Какие — смотрите в нашем видео ЗДЕСЬ!