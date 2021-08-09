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ВИДЕО ⟩ Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста

Розовый - модный цвет сезона. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Советы профессионального стилиста по составлению модного гардероба.

Магазины уже пестрят коллекциями к предстоящему сезону осень-2021. Но как в многообразии выбора остановиться на модных вещах и быть при этом в тренде&

Персональный и fashion-стилист, со-основатель Style Institute Moscow Ольга Блок специально для читательниц Teleprogramma.pro рассказала, что этой осенью будут модными яркие цвета и смелые сочетания. Какие — смотрите в нашем видео ЗДЕСЬ!

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