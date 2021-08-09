Круговорот «ненастоящих» мужчин в природе

Женский мир сошел с ума. В газетах, женских журналах, особенно на женских форумах слышен женский стон: нет настоящих мужчин, на которых можно опереться в жизни и которые будут каменной стеной для хрупких и нежных женщин.

Рассмотрим этот вопрос поподробнее. Что же хочет практически каждая женщина? Она хочет принца на белом коне, красивого, молодого миллионера, который только и думает о том, как осчастливить ее. И эти розовые мечты воспитываются в девочках с самого начала их жизни, но к большому сожалению, жизнь очень далека от воздушных замков, о которых мечтают девушки.

И действительно, и кинематограф, и романы, и медиа показывают слишком идеализированный образ мужчины, которого в реальной жизни практически невозможно найти. В фильмах и сериалах зачастую можно заметить схожесть сюжетов, начиная с Золушки и заканчивая известным американским фильмом «Красотка», где девушка встречает принца и обретает счастливую, беззаботную жизнь. Девушки, с чересчур завышенными и несоответствующими стандартами к мужчинам, все ждут чуда, читают книги по типу «Как выйти замуж за миллионера», что в итоге приводит их к одиночеству. В последствии может и вовсе появиться ненависть к мужчинам и если у такой женщины будет сын, то возможно он будет единственной отрадой для нее, которому уйдет вся любовь и как раз она и превратит его в так называемого «ненормального мужчину».

Вы спросите, при чем же тут любовь? Разве материнская любовь может погубить или испортить? Чрезмерная может. В основном, у большинства женщин развит материнский инстинкт, который порой довлеет над разумом. Я ни в коем случае не говорю, что материнский инстинкт это что-то плохое. Нет, даже напротив, без него возможно не было бы и человечества, но когда женщина перестает контролировать свои эмоции и чувства, давая им победить разум, то тут и наступает та грань, которая в прямом смысле слова портит не только мальчиков, но и девочек (но так как эта конкретная статья направлена на мужскую половину, то женскую я затрону в следующий раз).

Когда материнская любовь и нежность начинает выходить за грани необходимого, начинается то самое неправильное воспитание, которое не должен получить мальчик, чтобы в будущем стать «настоящим мужчиной». Идти на поводу, ублажать и удовлетворять все «хотелки» ребенка, уберегать его от обязанностей по дому и помощи родителям, хвалить каждую минуту и за любые мелочи (вроде «Докушал, какой ты молодец!») – все это ошибки, которые влияют на формирующуюся личность. Такие ошибки приводят к тому, что женщина воспитывает сына, который потом будет для своей женщины «ненастоящим» мужчиной. Именно в этом заложены причины, почему многие мужчины остаются самовлюбленными бездельниками и хвастунами. Родители попросту рискуют вырастить нахлебников, от которых не дождешься помощи, но от которых будешь слышать только просьбы и требования. Возникает вопрос: будет ли такой мальчик, будучи уже взрослым мужчиной, относиться с уважением и взаимной любовью к своей жене? Или он будет только ждать, когда его похвалят, да будут подносить все на блюдечке? Ведь он привык с детства к такому отношению, он будет считать это вполне приемлемым. Нормально ли называть такого мужчину «ненормальным» или «нехорошим»? По сути, он мало в чем виноват, так его воспитали, такой пример ему подавали.

Самое страшное еще и то, что матери продолжают опекать своих сыновей чуть ли не до конца своей жизни. Не важно, что этот мальчик уже взрослый мужчина, который способен на заработок и который по-хорошему мог бы уже помогать воспитавшим его родителям. Опасность заключается в том, что, ограждая ребенка от быта и только потакая ему, мы рискуем вырастить человека, который будет совершенно не готов к реальной жизни, где никто «за просто так» не поможет. А мамы с папой вечно не будет. Таким образом, женщина, разочаровавшись в своем муже, оставшись одной, выращивает точно такого же мужчину для будущей девушки. Это и есть круговорот «ненастоящих» мужчин в природе.