Семь привычек, от которых надо отказаться, чтобы сохранить кожу здоровой и красивой

Здоровье и красота вашей кожи зависят не только от генетики или окружающей среды – даже невинные на первый взгляд привычки могут сильно повлиять на ее состояние, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Сейчас, в первые недели нового года самое время провести ревизию привычек – и безжалостно отказаться от всех, которые вредят и вам, и вашей коже, советует «Домашний очаг».

Вы пользуетесь защитой от солнца нерегулярно

По оценкам онкологов, каждый пятый взрослый рискует столкнуться с раком кожи – а самым главным триггером, повышающим риск развития этого заболевания, является ультрафиолетовое излучение. И даже если на улице пасмурно, вам необходима защита: даже в облачную погоду до 80% ультрафиолетовых лучей могут воздействовать на вашу кожу. Поэтому самое время завести привычку не выходить из дома, не обезопасив свою кожу с помощью крема с SPF-защитой. И обязательно защищайте глаза – они тоже страдают от ультрафиолета.

Вы очищаете кожу с помощью губки или мочалки

Умывание – важная часть ежедневной гигиены, кожу лица важно очищать утром и вечером, даже если вы не пользуетесь декоративной косметикой. Но ни в коем случае не пользуйтесь для умывания губкой или мочалкой: во-первых, это слишком жесткие средства, которые могут повредить кожу лица. А, во-вторых, они могут удалить естественную жировую защиту вашей кожи – что может привести к ее преждевременному старению.

Вы привыкли умываться с мылом

Мыть лицо или тело с мылом – очень плохая идея. Высокий уровень pH, который есть у мыла, нарушает естественный жировой кожи и удаляет естественную защиту. Кроме того, такого рода продукты могут повреждать вашу кожу. Выбирайте более мягкие средства с нейтральным уровнем pH.

Вы нерегулярно увлажняете вашу кожу

В регулярном увлажнении нуждается не только сухая кожа, но и смешанная и даже жирная. Причем лучше отдавать предпочтение маслам или кремам, так как они не только увлажняют кожу, как лосьоны, но и удерживают ее. Кроме того, мази и кремы защищают кожу от повреждений, что особенно важно, так как кожа – первый барьер на пути бактерий и опасных инфекций.

Вы не очищаете свой мобильник

На стандартном мобильном телефоне скапливается больше опасных микробов, чем на дверях общественных туалетов и даже сиденьях унитаза. А так как мобильные телефоны часто контактируют с органами дыхания и с кожей, важно вовремя очищать его с помощью дезинфицирующих салфеток. Врачи рекомендуют проводить эту процедуру не реже, чем один раз в неделю.

Вы злоупотребляете сахаром

Чрезмерное увлечение сладким может негативно сказаться на состоянии вашей кожи: дело в том, что молекулы сахара связываются с белками в вашей коже, что приводит к повреждению волокон, сохраняющих кожу упругой и эластичной. Так что чем больше вы едите сладкого, тем быстрее старее ваша кожа.

Вы мало спите