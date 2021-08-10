Не пей! Шесть ошибок в заваривании чая, которые превращают его в яд
Чашка чая – синоним уюта. Но только в том случае, если ароматный напиток приготовлен правильно!
Чашка чая – синоним уюта. Но только в том случае, если ароматный напиток приготовлен правильно!
Англичане, рекомендующие по поводу и без повода выпить чашечку чая, абсолютно правы: этот тонизирующий напиток помогает снять стресс, взбодриться и даже защитить наше здоровье от страшных болезней (например, рака или диабета). Но только в том случае, если чай правильно заварен и пьется в подходящее время. Какое? Сейчас расскажем! Вот шесть наиболее распространенных ошибок в заваривании и подаче чая, которые могут сделать любимый напиток опасным для здоровья, пишет «Домашний Очаг».
Экстракт чайного листа подавляет желудочную секрецию и снижает выработку желудочного сока. Проще говоря – чай, выпитый на пустой желудок, подавляет аппетит, и мы отказываемся от завтрака. А это – самое большое преступление против нашего здоровья, которое мы только можем совершить с утра!
Заваривать чай слишком крепко
Постоянно употребление слишком горячих напитков, которые раздражают слизистые оболочки горла, пищевода и желудка. Регулярные ожоги могут привести к образованию рубцовой ткани, которая обладает повышенной восприимчивостью к инфекциям и склонностью к образованию злокачественных опухолей. Так что, заварив чашечку ароматного чая, дайте напитку немного остыть!
Пить чай сразу после еды
Чай, выпитый в первые полчаса после еды, ухудшает усвоение белка, а также мешает всасыванию многих полезных веществ, содержащихся в пище. Лучше подождать 30-40 минут после трапезы, а уже потом выпить чашечку чая – только без сахара и десертов.
Запивать чаем лекарства
Любые медикаменты можно запивать только чистой водой без газа – в противном случае их действие может быть ослаблено или наоборот усилено. И ни в коем случае нельзя принимать таблетки и порошки вместе с чаем: в этом напитке содержится очень много активных веществ, многих из которых категорически несовместимы с лекарствами. Так, например, эуфеллин или папаверин, принятые вместе с чаем, могут плохо сказаться на сердечной деятельности. А противозачаточные препараты или успокоительные средства, запитые чаем, могут попросту не подействовать.