Не пей! Шесть ошибок в заваривании чая, которые превращают его в яд

Англичане, рекомендующие по поводу и без повода выпить чашечку чая, абсолютно правы: этот тонизирующий напиток помогает снять стресс, взбодриться и даже защитить наше здоровье от страшных болезней (например, рака или диабета). Но только в том случае, если чай правильно заварен и пьется в подходящее время. Какое? Сейчас расскажем! Вот шесть наиболее распространенных ошибок в заваривании и подаче чая, которые могут сделать любимый напиток опасным для здоровья, пишет «Домашний Очаг».

Экстракт чайного листа подавляет желудочную секрецию и снижает выработку желудочного сока. Проще говоря – чай, выпитый на пустой желудок, подавляет аппетит, и мы отказываемся от завтрака. А это – самое большое преступление против нашего здоровья, которое мы только можем совершить с утра!

Золотое правило: по одной чайной ложечки заварки на каждую чашку плюс еще одна – «для чайника». Если уменьшить дозу, чай получится слишком слабым, а вот если превысить, в напитке будет слишком много кофеина. Из-за этого нервная система может прийти в слишком сильное возбуждение (в самых серьезных случаях может появиться тахикардия и тремор рук), а избыток мочегонных веществ приведет к обезвоживанию организма. Кроме того, избыток танинов в слишком крепком чае может неблагоприятно сказаться на работе кишечника и спровоцировать образование запоров. Так что соблюдайте меру!