Как худеть на полкило в день: простые советы, которые помогут всем

Быстрые диеты и высокоинтенсивные тренировки часто приносят результат и действительно помогают сбросить три-четыре килограмма за неделю. Но вот о чем не говорят авторы таких методик, так это о том, что такие высокие нагрузки, скорее всего, плохо скажутся на состоянии эндокринной системы и могут нарушить обмен веществ.

Но что делать, если надо срочно сбросить несколько килограммов и нет времени на медленное похудение? К счастью, есть несколько советов, которые помогут сделать это, не нанося вред организму. Самое главное, о чем стоит помнить – этот метод действительно аварийный и не надо его принимать дольше, чем пять-семь дней. И разумеется, не стоит обращаться к нему слишком часто.