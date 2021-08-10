Расслабься и носи что хочешь: эйджизм в одежде — почему о нем стоит забыть
Кто внушает нам, что, преодолев определенную возрастную отметку, женщины должны полностью пересмотреть свой гардероб и начать одеваться как-то по-другому? «Никаких юбок выше колена, не носи джинсы после 40» и так далее – наверняка ты не раз видела подобные «советы» на просторах интернета. Но стоит ли к ним прислушиваться? Или никаких рамок в моде сейчас не существует? Cosmo разбирается вместе со стилистом Катей Гуссе и психологом Александрой Елисеевой.