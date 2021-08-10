Ср, 11.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Расслабься и носи что хочешь: эйджизм в одежде — почему о нем стоит забыть

Женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кто внушает нам, что, преодолев определенную возрастную отметку, женщины должны полностью пересмотреть свой гардероб и начать одеваться как-то по-другому? «Никаких юбок выше колена, не носи джинсы после 40» и так далее – наверняка ты не раз видела подобные «советы» на просторах интернета. Но стоит ли к ним прислушиваться? Или никаких рамок в моде сейчас не существует? Cosmo разбирается вместе со стилистом Катей Гуссе и психологом Александрой Елисеевой.

Вообще, мы живем в классное время. Есть, конечно, пара-тройка моментов, но отрицать тот факт, что за несколько последних лет отношение в модной индустрии к тому, как может выглядеть человек, кардинально изменилось, не будем. Журналы и показы домов-гигантов сегодня часто напоминают фотогалерею твоих соседей: все разные, все равные, фактуры хоть отбавляй — от вчерашних школьниц и моделей условного агентства OLDUSHKA до бодипозитивных красоток, которым точно есть что показать. Ты можешь быть кем угодно, быть в какой угодно физической форме и сегодня легко сойдешь за своего, никакие билеты в «элитарный клуб», куда пускают по четким параметрам и цифрам в паспорте, уже не нужны.

Все чаще слышим, что 50 лет уже — новые 30, а ВОЗ и вовсе считает, что средний возраст заканчивается в 59 лет. Но, несмотря на мировой марш новой этики и борьбу с эйджизмом, до сих пор в массах бытует стереотип, что каждому возрасту нужен свой четкий гардероб. Давай обсудим, так ли это. Сегодня мода достигла, пожалуй, пика своей демократичности. Это касается цен на одежду, гигантский выбор всего и везде, а также того, что еще недавние условности попросту не работают. С этим согласна стилист и fashion-блогер Катя Гуссе.

«В моде в принципе сейчас максимально царит демократия: девушки носят мужские костюмы, зачастую это действительно мужские костюмы из мужских отделов. Мужчины носят лак на ногтях, красят волосы в разные цвета, носят серьги, браслеты. Абсолютная свобода самовыражения!»
 
Можно сказать, что сегодня главное правило стиля — носить то, что нравится именно тебе, невзирая на мнение окружающих. Это так, но мы все же не советуем уходить в фанатизм, который губителен почти всегда и для всех. Давать универсальные советы, как точно стоит делать, не всегда рабочая история, но один совет, чего делать не нужно, мы рискнем предложить: не пытайтесь выбором одежды кому-то что-либо доказать. Одна из главных ошибок, которую мы часто замечаем в образах условно 50+, – стремление всеми возможными способами доказать, что ты продвинутый и современный.
 
 
Эту же идею разделяет Катя Гуссе: «Мы ушли от возрастных ограничений, но это не значит, что надо кому-то что-то доказывать. Нужно стараться одеваться современно, но все-таки с учетом своего возраста. Даже не с учетом биологического возраста, а того, на который вы себя ощущаете. Многие женщины в 40, слава богу, чувствуют себя на 30, а в 50 — на 35. И они так и выглядят – это замечательно, это отлично. Но это не значит, что нужно начать одеваться как в 18. И если ты себя в 50 чувствуешь на 35, то, может, нужно одеваться на 35?»
 
Главное – не забывать: то, что мы носим в любом возрасте и при любых обстоятельствах, это прежде всего наше отражение и тот визуальный код, которым мы готовы поделиться. Не стоит никому ничего доказывать, молодиться лишь для того, чтобы казаться девчонкой с бантами, резво бегущей на первый урок, когда ты сама отлично помнишь Хрущева. Одевайтесь удобно, в соответствии с погодой и типом мероприятия, куда собираетесь и помните, что возраст читается не в одежде, а в поведении и взгляде на мир.

Комментарий психолога

Стереотипы рождаются из желания объяснить себе мир, сделать его более понятным и структурированным; они успокаивают и дают иллюзию контроля над хаотичной и непредсказуемой окружающей действительностью. Например, еще 30 лет назад женщина за сорок – это матрона, у которой есть довольно взрослые дети, а иногда и внуки, ей приличествует «держать лицо», соответствовать своему статусу, а значит выглядеть соответственно. Когда мы отказываемся от стереотипов, даже таких заскорузлых, как требование к женщине после 40 обязательно прикрывать колени – иначе «неприлично», пропадают правила, которые говорили, как жить, и тут выясняется, что свобода выбора — это сложно, это пугает, жить по привычным правилам проще.

Когда мы говорим о свободе, она кажется чем-то воодушевляющим, но на самом деле эта данность может рождать в душе ужас, потому что свобода – это ответственность, ответственность за то, как я проживаю свою жизнь. Сейчас мы видим, как сильно сдвигается возраст этой зрелости, и в целом границы между поколениями и возрастными категориями становятся все более подвижными и размытыми. А значит появляется большее пространство выбора того, как женщина должна выглядеть, одеваться, какой делать макияж и как себя вести. Несмотря на то что общество довольно неповоротливо в изменении привычных стереотипов, мы приобретаем всё большую свободу и право быть собой.
НАВЕРХ
Back