Расслабься и носи что хочешь: эйджизм в одежде — почему о нем стоит забыть

Эту же идею разделяет Катя Гуссе: «Мы ушли от возрастных ограничений, но это не значит, что надо кому-то что-то доказывать. Нужно стараться одеваться современно, но все-таки с учетом своего возраста. Даже не с учетом биологического возраста, а того, на который вы себя ощущаете. Многие женщины в 40, слава богу, чувствуют себя на 30, а в 50 — на 35. И они так и выглядят – это замечательно, это отлично. Но это не значит, что нужно начать одеваться как в 18. И если ты себя в 50 чувствуешь на 35, то, может, нужно одеваться на 35?»