Это безнадежно: девять признаков того, что у тебя нет вкуса
Можно регулярно тратить всю зарплату (а то и львиную долю семейного бюджета!) на обновление гардероба, но при этом совсем не вызывать ассоциаций со стильными девушками.
Можно регулярно тратить всю зарплату (а то и львиную долю семейного бюджета!) на обновление гардероба, но при этом совсем не вызывать ассоциаций со стильными девушками.
Cosmo знает 9 признаков, которые выдают полное отсутствие вкуса — проверь себя!
Наряд «секси-кошечки» на работе, «голое» платье на корпоративе, белый наряд на свадьбе подруги и слишком строгий (и откровенно скучный) костюм на свидании — подбирая образ, важно брать в расчет повод и обстановку. Уместный внешний вид — залог модного успеха.