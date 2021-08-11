Гормон тестостерон: зачем женщине мужские гормоны?

Переизбыток гормона тестостерона в организме женщины приведет к тому, что в ней начнут угадываться типично мужские черты: появится агрессивность, голос станет более низким, увеличится мышечная масса. Но даже при этом женщина останется женщиной.

Гормон тестостерон: как он проявляется в женском организме?

Гормон тестостерон у женщин вырабатывается яичниками и надпочечниками. Правда, содержание этого гормона у женщин в 10 раз ниже, чем у мужчин. При нормальном содержании тестостерона в организме женщина не должна чувствовать какие-то видоизменения в «мужскую» сторону.

В женском организме гормон тестостерон помогает развиваться яичникам, скелету, костному мозгу. Способствует развитию мышц и придает силу, понижает уровень холестерина в крови. Не позволяет развиваться сердечным заболеваниям и повышает либидо. Причем, хороший метаболизм также связан с гормоном тестостероном, он не позволяет жирам и углеводам откладываться в «опасных» для женщин местах, как бедра и живот. Тестостерон генерирует потребляемую пищу исключительно в мышечную массу.

Женщина по природе своей должна быть сексуальной и привлекательной, и даже здесь не обошлось без участия тестостерона, не зря его еще называют «гормоном силы и сексуальности».

Количество тестостерона определяет прежде всего генетика, у каждой женщины свой «нормальный» уровень этого гормона, именно поэтому женщины отличаются разным темпераментом и эмоциями, пишет Woman.ru

Гормон тестостерон: что происходит при его недостатке и переизбытке?

При переизбытке тестостерона у женщины может понизиться голос, она может стать более агрессивной, может увеличиться волосяной покров на теле, кожа может стать более жирной, появиться угревая сыпь, но при этом сохраняться стройной фигура и наращиваться мышечная масса. Также из-за высокого уровня тестостерона в организме женщины могут атрофироваться молочные железы (чем страдают женщины-спортсменки). Из-за переизбытка тестостерона у женщины может прекратиться менструальный цикл, что является следствием деградации матки. Все это чревато довольно опасными гинекологическими заболеваниями, из-за этого женщины испытывают проблемы с зачатием ребенка, трудно переносят беременность и даже могут оказаться бесплодными.

Как ни странно, у женщин бывает также и недостаток гормона тестостерона. В таком случае может развиться миома матки, эндометриоз, остеопороз и даже рак молочных желез.