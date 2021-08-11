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Десять продуктов, которые не потерпят заморозки

Заморозка продуктов. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В жаркий период морозильная камера может спасти множество продуктов, тем более когда вы отправляетесь в отпуск. Конечно, существует ряд продуктов, которые смело можно хранить при большом минусе. Но есть то, что ни в коем случае не потерпит морозильной камеры, пишет Сегодня.

Яйца сырые

Безусловно – вы испортите вкус яиц. А еще скорлупа может треснуть, вы этого не заметите, а тем временем внутрь яиц попадут бактерии.

Консервы

Консервы не потерпят низкой температуры, тем более если вы будете их замораживать. При этом содержимое банок увеличивается в объеме, а это приводит к вздутию и даже взрыву. Употреблять содержимое банок после этого нельзя.

Молоко, мягкие сыры

Не стоит замораживать молочные продукты: молоко, мягкие сыры. Они могут свернутся, а это грозит пищевым отравлением. Молоко, например, полностью поменяет текстуру, оно станет неоднородным и с комками. Мягкие сыры при минусовой температуре кристаллизуются, сыр теряет гладкость и однородность.

Размороженное мясо и рыба

Если вы разморозили мясо и рыбу, то готовьте их сразу после разморозки. Второй заморозки эти продукты не выдержат. Мясо и рыба не только потеряют свой вкус, но и могут стать причиной серьезного отравления. Это касается и других продуктов, которые уже были разморожены.

Соусы на основе яиц, муки и крахмала

Структура такого соуса изменится, он будет непригоден к употреблению. Поэтому не стоит готовить соус впрок, а если и получилось много, то храните его в герметичной упаковке на дверце холодильника.

Вареный картофель

Да, это удобно. Замороженный вареный картофель потом можно обжарить на сковороде и получить вкусный гарнир. Если у вас уже был опыт заморозки отварной картошки, то вы знаете – как бы вы его не упаковывали, он обязательно почернеет.

Овощи и фрукты с большим содержанием воды

Огурцы, помидоры, капуста, клубника, арбуз после заморозки заметно теряют цвет, вкус и аромат. Поэтому рекомендуется на зиму замораживать овощи, фрукты и ягоды с невысоким содержанием воды: малину, черную смородину, чернику. Эти продукты сохранятся лучше. Например, кабачки перед заморозкой можно пробланшировать.

Алкоголь

Пиво, шампанское и вино содержит намного больше воды, чем спирта. В отличие от водки, рома, виски. Вода замерзнет, это может привести к взрыву тары.

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