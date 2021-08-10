Грета Тунберг оказалась на обложке Vogue и обвинила моду в загрязнении природы

В подписи к фотографии в соцсетях эко-активистка написала: «Индустрия моды создает огромные климатические и экологические проблемы, не говоря уже о том, что она использует труд огромного количества работников, которые подвергаются эксплуатации по всему миру, чтобы многие радовались вещам, относящимся к «быстрой моде», которые воспринимают как одноразовые».

Критикуя «быструю моду» — то есть компании сегмента масс-маркета, продающие недорогие вещи, которые служат недолго, — Грета Тунберг добавила, что участники индустрии только «делают вид», что относятся к экологии более ответственно, проводя дорогостоящие рекламные кампании о своей заботе об экологии. Однако, мы ее мнению, это не более чем промывание мозгов. «Невозможно массово производить вещи и потреблять «ответственно» в существующем мире. Это одна из многих причин, по которым нам нужны системные изменения», — заключила активистка.

В интервью Vogue Scandinavia Грета Тунберг рассказала, что не покупает одежду уже три года.

«Последний раз, когда я покупала что-то новое, был три года назад, и это было в сэконд-хэнде, — сказала она. — Я просто беру вещи у знакомых». Автор интервью отметила что на встречу Тунберг приехала в видавшей виды полосатой рубашке и растянутых леггинсах с леопардовым принтом, которые «показывают свой возраст». В одном месте они были грубо заштопаны самой Гретой.

В интервью Грета Тунберг много говорит о том, как публика относится к ней и другим эко-активистам. Например, что вокруг ее личности распространяется много конспирологических идей: «В одну секунду я американская шпионка, в другую — русский агент, потом я коммунистка, потом я радикальная капиталистка», — перечисляет она. Сама же школьница утверждает, что хочет изменить восприятие эко-активистов. «Существует ложное представление об активистах, особенно о климатических, что мы просто негативно ко всему относимся, что мы пессимисты, которые все время жалуются и сеют страх. Наоборот, мы все это делаем из-за надежд, мы надеемся, что сможем что-то изменить», — объяснила Грета Тунберг.

Ни в письме, опубликованном Vogue, ни в интервью Teen Vogue не говорится о влиянии, которое оказывает индустрия моды на окружающую среду — в частности, о количестве парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу при производстве и транспортировке одежды.

Между тем в 2020 году в журнале Nature Reviews Earth & Environment было опубликовано исследование, согласно которому за 10% углекислого газа в мире отвечает именно индустрия моды. Кроме того, она загрязняет окружающую среду химикатами, применяемыми при обработке тканей, и микропластиком.