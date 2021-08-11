ТОП-3 женских знаков Зодиака, представительницы которых сводят с ума мужчин

Как уверяют астрологи, некоторым женщинам все же повезло чуть больше: чтобы выглядеть шикарно, им не нужно прибегать к помощи профессионалов. Так, был составлен ТОП-3 знаков зодиака, представительницы которых всегда сводят с ума мужчин.

Женщина — Весы. Эта дама потрясающе сложена, грациозна, нежна и изящна. Ее походка — легкий танец, а голос — сладкая песня. В эту женщину нельзя не влюбиться: мужчину так и тянет обнять красавицу и забыться ею. Только с ней одной, трепетной и обаятельной, кавалер будет чувствовать себя могущественным покровителем.

Женщина — Лев. Гордая и царственная представительница этого знака всегда и везде знает, как себя подать. Женщина — Лев — настоящая аристократка, свободная и амбициозная. Внешность этой дамы не оставит равнодушным ни одного мужчину. Роскошная копна волос и утонченные черты лица заставят вожделеть ее каждого, кто хоть раз встретился с царицей взглядом.