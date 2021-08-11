Вредный рефлекс: почему женщинам нельзя заниматься сексом из чувства долга или вины

Но если мужчина жалуется, что раньше вы хотели больше, а сейчас меньше, то необходимо обратиться к сексологу. Потому что причины могут быть разными — гормональные, психологические и так далее. Это все поправимо. Можно усиливать свое желание и испытывать влечение к мужу даже спустя 10-15 лет — только нужно этим заниматься,