Об этом важно знать: десять принципов питания в зрелом возрасте
Что есть, чтобы продлить молодость и быть активными долгие годы? «Домашний Очаг» узнал секрет принципов питания в зрелом возрасте.
Что есть, чтобы продлить молодость и быть активными долгие годы? «Домашний Очаг» узнал секрет принципов питания в зрелом возрасте.
Какие продукты стоит исключить из рациона, а какие должны регулярно появляться на столе у пожилых людей? Нужно ли отказываться от жиров, нужны ли перекусы между основными приемами пищи и как рассчитать калорийность? Вот 10 простых принципов питания для людей в зрелом возрасте.
2. Частое, дробное питание (4-5 раз в день).
3. Меньше жира! Стоит отдавать предпочтение блюдам, приготовленным без добавления жира (в отварном, запеченном, тушеном виде и на пару), с использованием микроволновой печи, мультиварки, аэрогриля, сковороды с тефлоновым покрытием и др.
6. Блюда, которые легко усваиваются. Следует отдавать предпочтение рыбным и молочным, а не мясным белкам, так как первые легче перевариваются и усваиваются. Не стоит часто и помногу употреблять копчености, грибы, бобовые – эти продукты затрудняют работу пищеварительного тракта.
8. Пробиотики. Употребление кисломолочных продуктов с пониженной жирностью, обогащенных про- и пребиотиками.
9. Пищевые волокна. Стоит регулярно есть сырые и отварные овощи, фрукты, отрубный и цельнозерновой хлеб.
10. Витамины и минералы. Калий и магний (пшено, рис, овсяная крупа, чернослив, курага, капуста, морковь, свекла, картофель, орехи, молоко, говядина, отрубный или цельнозерновой хлеб). Витамины С и Р (отвар шиповника, апельсины, сладкий красный перец, черноплодная рябина, смородина, петрушка, укроп, зеленый лук, крыжовник). Витамины группы В (хлеб из муки грубого помола, зернобобовые, крупы — гречневая, овсяная, пшенная, молочные продукты, рыба).
65 ккал/100 г
40 мин. | 4-5 порций
Свекла – суперфуд, содержащий большое количество пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов, в частности, фолиевой кислоты, антиоксидантов (бетаина и бетанина) и нитратов, которые расширяют сосуды и улучшают кровообращение.
• 4 запеченных свеклы
• 1 луковица
• 1 корень пастернака
• 1 зубчик чеснока
• 400 мл свежего термостатного кефира
• 2 ст. л. сливочного хрена
• растительное масло для жарки
• соль и свежемолотый перец по вкусу
Приготовление
1. Овощи очистите. Свеклу и пастернак натрите на крупной терке, лук порубите.
2. Разогрейте масло в сковороде, выложите лук и обжарьте до золотистого цвета.
4. Переложите овощи из сковороды в блендер, добавьте натертую свеклу и измельчите до гладкости. Влейте кефир и сливочный хрен, смешайте в импульсном режиме. Приправьте по вкусу.
Морковно-яблочные котлетки
45 мин. | 4 порции
Прекрасный полезный перекус. Для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания или избыточную массу тела, сливочное масло можно заменить на растительное.
• 4 моркови
• 2 яблока
• 60 г манной крупы
• 140 мл молока
• 1 яйцо
• 1 ст. л. сливочного масла
• соль по вкусу
• сметана для подачи
1. Морковь очистите и натрите на терке. В сковороде разогрейте сливочное масло и потушите морковь до мягкости.
2. Добавьте к моркови манную крупу, перемешайте и готовьте под крышкой 10 минут.
3. Яблоки очистите от кожуры, натрите на терке и добавьте к моркови. Перемешайте и остудите.
4. Добавьте в морковную массу яйцо, перемешайте, сформируйте котлетки и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания. Запекайте в разогретой до 180°С духовке до готовности – около 15 минут.
55 мин. | 6 порций
Хорошо сбалансированное по основным пищевым веществам блюдо с низкой калорийностью. Молодые кабачки можно употреблять в пищу вместе с кожицей, что еще больше обогатит блюдо пищевыми волокнами.
• 6 круглоплодных кабачков
• 2 моркови
• 2 луковицы
• 3 зубчика чеснока
• 2 крупных помидора
• 500 г постного говяжьего фарша
• 1 ст. л. растительного масла
• 1 стакан рубленой зелени
• соль, молотый перец по вкусу
1. С кабачков срежьте верхушку и ложкой извлеките сердцевину с семенами.
2. Помидоры поместите в кипяток на 1 минуту, затем снимите кожицу и произвольно нарежьте.
3. Овощи очистите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета – 7-8 минут.
4. Фарш выложите в миску, добавьте специи, нарезанные помидоры, измельченный в прессе чеснок, обжаренные овощи и 0,5 ст. рубленой зелени, хорошо перемешайте. Разложите фарш по «чашечкам» из кабачков.
5. Разогрейте духовку до 180°С, выложите фаршированные кабачки в форму для запекания и поставьте запекаться на 40 минут.
Ягодный мусс
40 мин. | 4 порции
Сбалансированное по содержанию белка блюдо, богатое витаминами, антиоксидантами, кальцием и калием. Можно вообще исключить сахар, сладость блюду добавляет изюм.
Вам понадобится:
• 1 ст. клюквы
• 0,5 ст. сахара
• 20 г желатина
• 2 ст. воды
• пряности (корица, гвоздика) по вкусу
Приготовление
1. Ягоды промойте. Желатин разведите в небольшом количестве теплой воды и оставьте набухать.
2. Измельчите ягоды в блендере, добавьте набухший желатин и сахар (по желанию). Процедите через сито.
3. Взбейте мусс в блендере до образования густой пены, добавив немного воды. Разлейте по подготовленным формам и оставьте застывать в холодильнике.