Об этом важно знать: десять принципов питания в зрелом возрасте

Какие продукты стоит исключить из рациона, а какие должны регулярно появляться на столе у пожилых людей? Нужно ли отказываться от жиров, нужны ли перекусы между основными приемами пищи и как рассчитать калорийность? Вот 10 простых принципов питания для людей в зрелом возрасте.