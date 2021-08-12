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Забывчивость или Альцгеймер? Пять важных различий, которые нужно знать

Болезнь Альцгеймера. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если вы заметили эти симптомы у себя или близких, обратитесь к врачу как можно скорее: многие проявления тяжелого заболевания можно и нужно замедлить или даже остановить, если вовремя принять меры.

Некоторое ослабление и снижение памяти – нормально для людей старшего возраста. Но именно по этой причине мы часто пропускаем первые признаки развивающейся болезни Альцгеймера у наших близких – ведь это заболевание тоже начинается с небольшой забывчивости. Проверьте, нет ли у вас или ваших близких этих признаков, которые могут свидетельствовать о развивающейся болезни.

Забывание имен близких людей

Чем старше мы становимся, тем больше времени и усилий требуют привычные действия, в том числе когнитивные. И путать имена близких могут все. Но если мы имеем дело с начинающимся синдромом Альцгеймера, то с каждым разом на вспоминание нужного имени будет требоваться все больше времени, а неудачи могут вызывать все большее расстройство. Обратитесь к врачу, если вы сами или ваши близкие с каждым разом все труднее вспоминают близких и их имена.

Ухудшение способностей к ориентированию

Один из самых настораживающих признаков – если ваши близкие начинают теряться в знакомых и привычных местах. Заблудиться по дороге в магазин, в который до того ходили раз в неделю, или на короткое время потерять ориентацию в привычном дворе – все это признаки, которые требуют немедленного обращения к врачу. Они свойственны именно болезни Альцгеймера и не имеют ничего общего с обычными проявлениями возраста, пишет «Домашний Очаг».

Проблемы с подбором слов

Долгие «зависания» в попытках вспомнить забытое слово, употребление совершенно неподходящих слов (например, «стул» при обозначении дивана) и даже изобретение собственных слов – все это может быть признаком начинающейся болезни. Еще один признак, который поможет отличить возрастную забывчивость от болезни Альцгеймера – человек в итоге все-таки вспоминает слово и в дальнейшем не испытывает трудностей с ним.

Потери вещей

Если вы или кто-то из близких начал все чаще забывать вещи не предназначенных для этого местах (например, ключи в морозилке), это повод обратиться к врачу. Опять же, контрольным признаком выступает способность в конце концов вспомнить, куда же все-таки вы положили свои ключи – чем чаще это удается, тем выше шансы, что вы имеете дело с обычной возрастной забывчивостью. А вот если счет не в вашу пользу – стоит обратиться к врачу.

Трудности с выполнением привычных задач

Старение, хоть и ослабляет наши внимание и память, обычно не влияет на способность справляться с привычными задачами – такими, как проверка и оплата счетов или приготовление привычных блюд. А вот болезнь Альцгеймера отнимает у нас способность управлять рутиной и крадет навыки, наработанные в течение жизни. Кто-то из ваших близких перестал справляться с привычными задачами? Обратитесь к врачу!

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