Почему нельзя мыть голову каждый день?
Рекомендации по уходу за волосами часто содержат совет снизить частоту мытья. В чём причина и всегда ли это так?
Рекомендации по уходу за волосами часто содержат совет снизить частоту мытья. В чём причина и всегда ли это так?
Почти все мы слышали, что вредно мыть голову каждый день, поскольку волосы начинают быстрее засаливаться и становиться жирными. Такое утверждение было верным в те годы, когда использовалось домашнее или покупное мыло, а также шампуни с сульфатами. Сейчас совет избегать ежедневного мытья утратил актуальность, поскольку многие косметические компании производят шампуни по формулам, разработанным специально для ежедневного применения.
Шампуни уже не высушивают кожу и не стимулируют чрезмерную выработку кожного сала (себума) – жирового секрета сальных желез. Таким образом, женщины и мужчины могут не дожидаться, пока пройдет несколько дней, чтобы помыть голову. Стоит учесть, что грязная, жирная, «запулённая» кожа головы – фактор риска для выпадения волос. Именно поэтому волосы, которые не моют достаточно часто, могут редеть.
Тип кожи головы. При нормальной коже, не склонной к сухости или засаливанию, достаточно мыть голову 1-2 раза в неделю. Жирная кожа требует более частого мытья.
Три ступени эффективного ухода за волосами
Уход / питание волос по длине с помощью маски (рекомендовано для сухих волос) или бальзама (для нормальных и жирных волос).
Финишная обработка – нанесение масла, термозащитного спрея или молока.