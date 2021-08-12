Чт, 12.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Почему нельзя мыть голову каждый день?

Женщина моет волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Рекомендации по уходу за волосами часто содержат совет снизить частоту мытья. В чём причина и всегда ли это так?

Почти все мы слышали, что вредно мыть голову каждый день, поскольку волосы начинают быстрее засаливаться и становиться жирными. Такое утверждение было верным в те годы, когда использовалось домашнее или покупное мыло, а также шампуни с сульфатами. Сейчас совет избегать ежедневного мытья утратил актуальность, поскольку многие косметические компании производят шампуни по формулам, разработанным специально для ежедневного применения.

Отсутствие сульфатов и сбалансированный состав современных средств по уходу за волосами позволяют мыть голову так часто, как хочется или необходимо.

Шампуни уже не высушивают кожу и не стимулируют чрезмерную выработку кожного сала (себума) – жирового секрета сальных желез. Таким образом, женщины и мужчины могут не дожидаться, пока пройдет несколько дней, чтобы помыть голову. Стоит учесть, что грязная, жирная, «запулённая» кожа головы – фактор риска для выпадения волос. Именно поэтому волосы, которые не моют достаточно часто, могут редеть.

Безопасность ежедневного мытья не означает, что каждому человеку подходит такой ритм. Дерматологи установили, что оптимальная частота мытья головы индивидуальна и зависит от трех факторов.
 
Строение волос. Именно от него зависит скорость распространения себума (кожного сала) по от корня по всей длине. Те, у кого кудрявые или жёсткие волосы, могут мыть голову раз в неделю – такое строение замедляет засаливание. Обладатели тонких прямых волос вынуждены пользоваться шампунем 2-3 раза в неделю и чаще.

Тип кожи головы. При нормальной коже, не склонной к сухости или засаливанию, достаточно мыть голову 1-2 раза в неделю. Жирная кожа требует более частого мытья.

Выбранная причёска. Окрашенные, короткие или длинные волосы требуют разной частоты мытья. Как правило, чем короче стрижка, тем чаще приходится мыть голову.
 
Если вы предпочитаете ежедневное мытье головы, желательно соблюдать несколько простых правил
  • Всегда выбирайте шампунь, предназначенный для ежедневного мытья, желательно без сульфатов.
  • Применяйте бальзам для волос, который менее агрессивен, чем шампунь, и не так истощает волосы.
  • Попробуйте 1-2 дня мыть голову с бальзамом, и лишь на 3-4 день использовать шампунь – скорее всего, вы останетесь приятно удивлены результатом.
  • Ещё один вариант – заменить 1-2 ежедневных мытья головы в неделю на сухой шампунь, который наносится на корни волос и абсорбирует излишний себум. Некоторые успешно заменяют дорогой сухой шампунь из магазина тальком или детской пудрой под памперсы.
Как правильно мыть голову?
  • Во время мытья головы всегда наносите шампунь дважды. Почему? Первое нанесение удаляет пыль и себум с волос и кожи головы, а второе нанесение позволяет активным компонентам шампуня воздействовать на кожу и волосы.
  • Никогда не трите и не выкручивайте с усилием волосы. Наносите и вспенивайте шампунь мягкими массажными движениями.
  • Ополаскивание волос холодной водой – рекомендуемый способ придать им блеск, однако такой эффект держится недолго и не стоит негативного воздействия на чешуйки кутикулы (внешнюю защитную часть) волос.

Три ступени эффективного ухода за волосами

Мытьё кожи головы и волос с шампунем.

Уход / питание волос по длине с помощью маски (рекомендовано для сухих волос) или бальзама (для нормальных и жирных волос).

Финишная обработка – нанесение масла, термозащитного спрея или молока.

НАВЕРХ
Back