Почему нельзя мыть голову каждый день?

Почти все мы слышали, что вредно мыть голову каждый день, поскольку волосы начинают быстрее засаливаться и становиться жирными. Такое утверждение было верным в те годы, когда использовалось домашнее или покупное мыло, а также шампуни с сульфатами. Сейчас совет избегать ежедневного мытья утратил актуальность, поскольку многие косметические компании производят шампуни по формулам, разработанным специально для ежедневного применения.

Отсутствие сульфатов и сбалансированный состав современных средств по уходу за волосами позволяют мыть голову так часто, как хочется или необходимо.

Шампуни уже не высушивают кожу и не стимулируют чрезмерную выработку кожного сала (себума) – жирового секрета сальных желез. Таким образом, женщины и мужчины могут не дожидаться, пока пройдет несколько дней, чтобы помыть голову. Стоит учесть, что грязная, жирная, «запулённая» кожа головы – фактор риска для выпадения волос. Именно поэтому волосы, которые не моют достаточно часто, могут редеть.

Безопасность ежедневного мытья не означает, что каждому человеку подходит такой ритм. Дерматологи установили, что оптимальная частота мытья головы индивидуальна и зависит от трех факторов.