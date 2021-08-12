Позволительно все: ТОП-6 вредных советов для воспитания ребенка-абьюзера

Роль абьюзера может играть любой из окружения — муж, начальник, сосед, родственник, часто родители в отношениях с собственными детьми. NEWS.RU гарантирует, если следовать следующим вредным лайфхакам, вы точно воспитаете своего ребенка домашним тираном.

Антирекомендации по взращиванию настоящего абьюзера дали психологи Валентин Денисов-Мельников, Екатерина Чижовская и Ольга Демьяненко.

Правило № 1: вседозволенность

Любой запрет вреден для маленьких детей в силу несформированности их личности. Поэтому запаситесь терпением. Если видите жестокость ребенка по отношению к домашним животным — просто молча заберите от него питомца или отдайте друзьям. Малыш обозвал бабушку — ругать бесполезно, он вырастет и сам поймет. Границы — зло, поэтому позволяйте сыну или дочери не учитывать мнение других, пусть они почувствуют себя «царем горы». Подавайте пример, нагло прогоняя соседей, пришедших пожаловаться на громкие детские игры.

Правило № 2: выберите абьюзера в качестве второй половинки

Ребенок копирует поведение родителей, они для него — модель для построения собственных отношений в будущем. Поэтому ругань, рукоприкладство, унижения должны стать нормой в вашей «образцовой» семье. А жертве, обычно маме, как ни в чем не бывало, терпеть и прощать любые обиды.

Правило № 3: сами станьте абьюзером

Чувства сына или дочери, пока они маленькие, ничего не стоят. На любое проявление эмоций обесценивайте их значимость. Смело говорите, что он сам все придумал. Часто перекладывайте вину на ребенка, говорите, что он сам виноват, что на него накричали, что он сам довел. Бейте детей за любой проступок, не объясняя почему.

Правило № 4: непоследовательность

Не соблюдайте стандарты при воспитании, постоянно сами меняйте свое поведение: хвалите и ругайте за один и тот же поступок. Так вы сотрете граница понимания «правильного» и «неправильного». Получил в школе тройку — поставьте его в угол, а в следующий раз за такую же оценку утешьте словами: «Хорошо, что не двойка».

Правило № 5: запрет на эмоции

Если у вас сын, воспитывайте из него настоящего мужчину. Мальчикам, в отличие от девочек, не полагается плакать, они должны выглядеть сильными и сдержанными. Ничего, если накопленную со временем агрессию он выплеснет в школе или во дворе. А когда вырастет, негатив выльется на жену/мужа или детей. Но волноваться не стоит: пожинать плоды будете уже не вы.

Правило № 6: не хвалить

Воспитать стопроцентного эгоиста легко. Достаточно часто ругать сына или дочь за плохие дела, а достижения воспринимать как само собой разумеющееся. Тогда сформируется яркий стиль поведения: чтобы получить внимание со стороны окружающих, нужно вести себя вызывающе плохо. Отличный рецепт.