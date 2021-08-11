Будут ли грибы? Миколог объясняет, как жаркое лето повлияло на урожай грибов

Как объясняет латышской передаче «900 sekundes» миколог и исследователь Латвийского Национального музея природы Диана Мейере, вероятно, из-за засушливого лета в Прибалтике популярные грибы, такие как лисички и боровики, не видны на своих привычных местах, сообщает RUS TV NET.

Миколог говорит: «Как именно эта жара влияет на мицелий грибов, нам очень трудно сказать. Я надеюсь, что когда начнется дождь все, что высохло, восстановится».

Теперь, когда все хорошенько промокнет, и не после короткого дождя, а именно после продолжительных дождей, грибы будут расти - это их задача: производить плодовые тела и сеять споры.

Если в корзину нечего собирать, исследователь предлагает все равно отправиться в лес и, словно наблюдение за птицами, понаблюдать за грибами.

Урожай грибника. ФОТО: No personīgā arhīva