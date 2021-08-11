Будут ли грибы? Миколог объясняет, как жаркое лето повлияло на урожай грибов
Обычно в августе мы собираем наши любимые грибы полными корзинами, но прошедшие засушливые и знойные два месяца лета оказали некоторое влияние на леса.
Обычно в августе мы собираем наши любимые грибы полными корзинами, но прошедшие засушливые и знойные два месяца лета оказали некоторое влияние на леса.
Как объясняет латышской передаче «900 sekundes» миколог и исследователь Латвийского Национального музея природы Диана Мейере, вероятно, из-за засушливого лета в Прибалтике популярные грибы, такие как лисички и боровики, не видны на своих привычных местах, сообщает RUS TV NET.
Миколог говорит: «Как именно эта жара влияет на мицелий грибов, нам очень трудно сказать. Я надеюсь, что когда начнется дождь все, что высохло, восстановится».
Если в корзину нечего собирать, исследователь предлагает все равно отправиться в лес и, словно наблюдение за птицами, понаблюдать за грибами.
Честно говоря, все не так мрачно и сейчас. Самые успешные в Сети уже хвастаются фотографиями полных корзин с лисичками и боровиков. Немного терпения, дождя, еще теплых дней и мы сможем надеть резиновые сапоги, взять корзину и бежать в лес!