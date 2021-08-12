Восемь лайфхаков с микроволновкой, которые могут облегчить вам жизнь

Как быстро сварить горох

Насыпьте сухой горох в глубокую стеклянную емкость и залейте его водой. Добавьте щепотку пищевой соды. Накройте емкость пленкой и поставьте в микроволновую печь на 10 минут. После этого дайте гороху настояться еще в течение 30-40 минут. После такой подготовки он сварится в разы быстрее, рекомендует «Домашний Очаг».

Как быстро потушить куриную грудку

Приправьте сырую куриную грудку солью и любимыми специями. Положите ее в миску и добавьте полстакана чистой воды. Плотно накройте емкость пищевой пленкой и поставьте ее в микроволновку на 4-5 минут. Простой (а главное — быстрый) вариант полезного ужина готов!

Как нагреть сразу две порции еды

Для экономии времени и электроэнергии вы можете подогреть в микроволновой печи сразу две порции еды – например, тарелку с супом и горячим блюдом. Поставьте в камеру глубокую тарелку, а на нее поместите плоскую, большего диаметра. Включите микроволновку на 3-3,5 минуты, чтобы равномерно прогреть все продукты.

Как выжать максимум сока из цитрусовых

Чтобы получить максимум сока из цитрусовых, поместите лимон, лайм, апельсин или грейпфрут в микроволновую печь на 20 секунд. А потом просто разрежьте фрукт напополам и выжмите весь сок.

Как приготовить попкорн

Попкорн можно легко приготовить в домашних условиях. Высыпьте зерна в бумажный пакет, в 10 раз превышающий кукурузу по объему. Заверните верх пакета в несколько слоев и поставьте его в микроволновую печь. Когда частота «стрельбы» снизится до двух выстрелов в секунду, выключите микроволновку и оставьте в ней пакет еще на несколько минут.

Как правильно подогреть пиццу

Если остывший кусочек пиццы нагреть в микроволновке, ничем не накрывая, из-за потери влаги он может сильно подсохнуть. Чтобы этого не случилось, поместите вместе с ним в камеру стакан с водой – пицца снова станет мягкой и воздушной.

Лёгкий вариант яйца пашот

Оказывается, яйцо пашот, приготовленное в микроволновой печи, получается не хуже, чем в ресторане. Налейте в стеклянную миску 1-2 ложки воды, аккуратно разбейте в нее яйцо и проткните вилкой желток – чтобы он не «взорвался» при нагреве. Накройте емкость тарелкой и поставьте в микроволновку на одну минуту.

Как приготовить горячий шоколад