«Самые хитрые самки выживут»: скандальный психолог Степанова о манипуляции и бедных женщинах

Вероника Степанова – психолог, Youtube-блогер, который практикует в онлайн-среде. Ее называют самым известным и скандальным психологом Рунета. У нее есть научная степень кандидата психологических наук.

В 2012 году Вероника создала Youtube-канал и начала снимать видео на психологические темы.

Популярными темами для видеороликов стали патопсихология, неврозы, личностные конфликты, секс, измены и другие насущные вопросы. Самые популярные видео Вероники Степановой посвящены интимным отношениям («Пять правил отличного секса» и «Как влюбить в себя любого мужчину/любую женщину)» набрали больше 7 миллионов просмотров на двоих).

Сейчас на канале Степановой около двух миллионов подписчиков.

В профессиональных кругах Степанову называют секс-гуру, лжепсихологом, а также «Еленой Малышевой на максималках».

О деятельности Степановой

Чтобы видео о психологии не казались зрителям скучными, Степанова придумала свой подход: говорить на те же самые темы, используя экспрессию, доступный язык, понятные жизненные примеры и любовь женщин к сплетням и скандалам. Именно из-за такого формата Веронику Степанову стали весьма неоднозначно воспринимать в профессиональных кругах.

«Это шоу. Это психология, которая граничит с перформансом, это выступление, яркие эмоции. Тут очень много чего примешано. В противном случае ты получишь три своих просмотра и будешь причислена к остальным академическим скучным мышкам», - объяснила Степанова Ксении Собчак.

Ксения Собчак также спросила о профессиональной этике психологов и ее работе. Собчак упомянула историю с пациентом Степановой Жориком, которого она довела до «непростого психологического состояния» - глубокой депрессии. Она ответила, что таким образом хотела показать ошибки и неправильные действия психологов. На вопрос, этично ли такое говорить на публику, Степанова сказала, что «сейчас бы не стала так делать».

«Когда я снимаю какие-то свои видео, то я могу что-то умолчать или что-то опустить. Что касается Жорика, это был мой друг, с которым мы дружили. Я решила на нем поучиться, он и согласился. У него были проблемы с девушками, а я решила ему помочь», - сказала она.

О манипуляции

Ксения Собчак спросила у психолога, зачем она учит людей манипуляции.

«Это не про хорошо или плохо. Для чего-то это хорошо, для чего-то плохо. Манипуляция - это инструмент. Ты берешь какую-то крайность, а крайности есть везде. Это просто те моменты, которые ты в определенной ситуации можешь использовать, а можешь не использовать. Та же самая улыбка может быть инструментом манипуляции», - отметила Степанова.

Степанова также согласилась с Ксенией Собчак, что учить манипуляции, значит учить врать.