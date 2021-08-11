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«Самые хитрые самки выживут»: скандальный психолог Степанова о манипуляции и бедных женщинах

Российский психолог и блогер Вероника Степанова дала интервью Ксении Собчак в передаче на YouTube «Осторожно: Собчак». Они поговорили об уроках манипуляции, причинах эмиграции из России, а также о сексуальной ориентации известных людей. 

Вероника Степанова – психолог, Youtube-блогер, который практикует в онлайн-среде. Ее называют самым известным и скандальным психологом Рунета. У нее есть научная степень кандидата психологических наук.

В 2012 году Вероника создала Youtube-канал и начала снимать видео на психологические темы. 

Популярными темами для видеороликов стали патопсихология, неврозы, личностные конфликты, секс, измены и другие насущные вопросы. Самые популярные видео Вероники Степановой посвящены интимным отношениям («Пять правил отличного секса» и «Как влюбить в себя любого мужчину/любую женщину)» набрали больше 7 миллионов просмотров на двоих).

Сейчас на канале Степановой около двух миллионов подписчиков. 

В профессиональных кругах Степанову называют секс-гуру, лжепсихологом, а также «Еленой Малышевой на максималках».

О деятельности Степановой

Чтобы видео о психологии не казались зрителям скучными, Степанова придумала свой подход: говорить на те же самые темы, используя экспрессию, доступный язык, понятные жизненные примеры и любовь женщин к сплетням и скандалам. Именно из-за такого формата Веронику Степанову стали весьма неоднозначно воспринимать в профессиональных кругах.

«Это шоу. Это психология, которая граничит с перформансом, это выступление, яркие эмоции. Тут очень много чего примешано. В противном случае ты получишь три своих просмотра и будешь причислена к остальным академическим скучным мышкам», - объяснила Степанова Ксении Собчак.

Ксения Собчак также спросила о профессиональной этике психологов и ее работе. Собчак упомянула историю с пациентом Степановой Жориком, которого она довела до «непростого психологического состояния» - глубокой депрессии. Она ответила, что таким образом хотела показать ошибки и неправильные действия психологов. На вопрос, этично ли такое говорить на публику, Степанова сказала, что «сейчас бы не стала так делать».

«Когда я снимаю какие-то свои видео, то я могу что-то умолчать или что-то опустить. Что касается Жорика, это был мой друг, с которым мы дружили. Я решила на нем поучиться, он и согласился. У него были проблемы с девушками, а я решила ему помочь», - сказала она.

О манипуляции

Ксения Собчак спросила у психолога, зачем она учит людей манипуляции. 

«Это не про хорошо или плохо. Для чего-то это хорошо, для чего-то плохо. Манипуляция - это инструмент. Ты берешь какую-то крайность, а крайности есть везде. Это просто те моменты, которые ты в определенной ситуации можешь использовать, а можешь не использовать. Та же самая улыбка может быть инструментом манипуляции», - отметила Степанова. 

Степанова также согласилась с Ксенией Собчак, что учить манипуляции, значит учить врать.

«Это жизнь, она не состоит из такого жесткого хорошо и плохо. Это определенный путь, где нужно быть очень гибким. И в какой-то момент можно использовать ложь во спасение», - сказала она. 

На вопросы об уроках манипуляции для женщин, психолог сказала, что у простых бедных женщин нет другого способа выбиться в люди, кроме как задействовать свою хитрость.

«Самые хитрые самки выживут, которые будут прибегать к манипуляциям», - заявила она. 

Когда Ксения Собчак осудила деятельность Степановой, та ответила: «Ты можешь себе позволить жить без манипуляций со своими мужчинами, и спокойно Костик (Константин Богомолов - прим. ред.) побежит. Ты сейчас, Ксюша, можешь прибедняться сколько угодно, у тебя отец Анатолий Собчак, ты кандидат в президенты. Ты уверена, что это твоя заслуга? Если бы ты была девочка "Серожопинска", ты была бы кандидатом в президенты? Ты хочешь сказать, что Валя Иванова и Ксюша Собчак имеют абсолютно равные права?».

Об эмиграции из России

Степанова, которая сейчас живет в Мексике, назвала причину отъезда из России. 

Психолог рассказала, что заметила четкую корреляцию между тем, насколько свободно она может высказываться, и тем, где она живет. По ее словам, чем ближе она находится к России, тем скованнее себя чувствует. Психолог объяснила, что на родине она сталкивается с критикой со стороны родных, друзей и коллег.

О сексуальной ориентации известных лиц

Вероника Степанова объяснила, почему говорит о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации некоторых российских звезд. Например, шоумена Александра Гудкова, журналиста Юрия Дудя, певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. Собчак предположила, что подобные видео Степановой могут навредить известным лицам. Блогер отметила, что каждое подобное видео начинает с фразы: «Я сейчас буду фантазировать». 

Она добавила, что рассуждения об ориентации известных лиц -  ее «эротические фантазии», которыми приятно делиться с аудиторией. 

На вопрос, зачем делиться этими фантазиями публично, Степанова ответила: «Я свободный человек, я говорю очень много чего. Я люблю делиться со зрителями этим».

Собчак при этом подчеркнула, что не будет специально «разоблачать» сексуальную ориентацию человека, так как это его личное дело.

Видео: Youtube-шоу «Осторожно, Собчак» с Вероникой Степановой

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