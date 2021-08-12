Королевство кривых зеркал: как обойти «ловушки» примерочных при покупке одежды
Продавцы делают все, чтобы соблазнить вас на порой неподходящую покупку. Разберем самые частые уловки магазинов и способы их избежать.
Продавцы делают все, чтобы соблазнить вас на порой неподходящую покупку. Разберем самые частые уловки магазинов и способы их избежать.
Со всеми случалось такое, что после покупки почти безупречно сидящей в магазине вещи, наступает полное разочарование от своего образа. Это связано с так называемыми «ловушками» примерочных. Как не попадаться в них и избежать лишних трат, 5-tv.ru рассказал стилист и фотопродюсер Руслан Громов.
Создать у человека впечатление, что вещь ему очень идет, помогает удачное освещение. Рассеянный свет делает человека привлекательнее, а вот прямой и резкий, наоборот, показывает все недостатки.
«Теплый мягкий рассеянный свет очень выгодно подчеркнет силуэт, а также подсветит одежду», — объяснил Громов.
Трюки с установленными в примерочных «волшебными» зеркалами делают из полноватой стройную, из «дюймовочки» — длинноногую модель.
«Королевство кривых зеркал, не иначе!», — восклицает модный стилист.
Чтобы не попасться на удочку предприимчивых торговцев, фотопродюсер Громов дает ценные советы:«Перед тем как купить вещь, попросите кого-нибудь сфотографировать вас на телефон. Фотографии передают более правдивую картинку».
Еще один совет: воспользоваться домашним шопингом и заказать одежду в интернет-магазине. Если после примерки в реальных условиях она не подойдет, ее можно будет тут же вернуть курьеру.