Смотрите, какие красивые наряды демонстрировали модели на показе в бутике Persona Bella

Были представлены бренды Caractere, Diana Galessi, Di Diana, Elena Miro, Per Te by Krizia и Viola. Яркие краски, летящие ткани, красивые комплекты на моделях, создали по настоящему летнее настроение, а прекрасный голос оперной певицы Марии Вертениной перенес всех в солнечную Италию.

О каждом из показанных брендов можно очень много рассказать, но лучше увидеть все самим в бутике Persona Bella - единственном месте, где продается одежда и аксессуары этих фирм.