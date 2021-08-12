Смотрите, какие красивые наряды демонстрировали модели на показе в бутике Persona Bella
7 августа в бутике Persona Bella, на втором этаже торгового центра Юлемисте, прошел модный показ коллекции итальянcкого концерна Miroglio Fashion Group.
7 августа в бутике Persona Bella, на втором этаже торгового центра Юлемисте, прошел модный показ коллекции итальянcкого концерна Miroglio Fashion Group.
Были представлены бренды Caractere, Diana Galessi, Di Diana, Elena Miro, Per Te by Krizia и Viola. Яркие краски, летящие ткани, красивые комплекты на моделях, создали по настоящему летнее настроение, а прекрасный голос оперной певицы Марии Вертениной перенес всех в солнечную Италию.
О каждом из показанных брендов можно очень много рассказать, но лучше увидеть все самим в бутике Persona Bella - единственном месте, где продается одежда и аксессуары этих фирм.
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