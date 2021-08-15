Доказано, что эти четыре цвета делают нас более привлекательными и притягивают взгляд

Некоторые цвета сильно увеличивают нашу привлекательность. Если вы до сих пор носили только нейтральные оттенки - белый, бежевый, серый или темно-синий, то пришло время внести немного разнообразия в свой модный гардероб.

Вот 4 наиболее интересных цвета

Красный

Красный цвет автоматически ассоциируется с любовью. Неудивительно, ведь в психологии цветов этот насыщенный тон означает силу и любовь. Поэтому есть смысл в том, что в красном вы выглядите намного привлекательнее.

Светло-фиолетовый

Светло-фиолетовый может не входить в число самых популярных вариантов, но он также творит чудеса. Чувственный и загадочный оттенок подчеркивает женственность и может сделать нас интереснее.

Черный

От маленького черного платья до делового костюма — все в этом «нецветном» выглядит изысканно и шикарно. Вы просто не ошибетесь с черным. Дополнительный плюс: он делает нас стройнее. Неудивительно, что многие известные модницы и селебрити являются большими поклонниками всех сочетаний черного.

Желтый