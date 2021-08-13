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Что делать, если ребенок заболел перед отпуском: мнение доктора Комаровского

Ребенок и мать. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Евгений Комаровский ответил, стоит ли везти больного малыша отдыхать и что делать, если уже в отпуске у ребенка начнется насморк и стукнет температура 39, пишет Сегодня.

Изводить себя, отменять поездку или нет, если малыш вдруг заболеет – напрасная трата нервов и сил. Даже если ребенок не заболеет дома, то он может простудиться или подхватить инфекцию уже в отпуске. Что делать в таких случаях – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем Youtube-журнале.

Как справиться родителям с опасениями, что ребенок заболеет?

Ответ – никак. Потому что помочь в ситуациях, когда родителей здорового малыша терзают опасения, что делать, если он вдруг заболеет, – сдавать билеты, отменять поездку или ехать – невозможно. Резонно возникает вопрос – а зачем и чем вы собираетесь болеть?

Если родители боятся, что малыш подхватит респираторную вирусную инфекцию, то все равно поводов оставаться дома нет. Когда родители не владеют информацией о том, как лечить вирусные инфекции, в том числе простудные, у детей, проблемы со здоровьем ребенка могут возникнуть и дома.

А как лечить ребенка в поездке, если он заболел?

При симптомах простуды лечение симптоматическое: промываете нос, капаете сосудосуживающие капли, чтобы облегчить ребенку дыхание носом, даете жаропонижающее. Все это без проблем можно осуществить и в поездке.

К тому же температура "под 39" может подняться уже на море, если ребенок перекупался и заработал отит, заразился ветрянкой или кишечной инфекцией. Тогда нужна помощь педиатра. А с насморком и простудой ребенку можно и нужно купаться в море.

Важно! Если у ребенка вирусная инфекция, то в его комнате не должно быть жарко, важно обеспечить адекватный микроклимат, не заниматься самолечением – тем более давать малышу антибиотики или гомеопатические препараты.

Думать о плохом не нужно, без таких ситуаций, когда ребенок может заболеть в отпуске, прожить не получится. А нужно заранее быть готовым к умеренно плохим ситуациям и иметь под рукой все для оказания помощи.

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