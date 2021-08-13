16 безумных и единственный нормальный способы сказать парню, что у тебя месячные

Так, во многих древних обществах девушек прогоняли из дома во время менструации. В некоторых мировых религиях ежемесячно кровоточащим дамам запрещают притрагиваться к еде, заходить в храм или делить постель с мужем.

Последствия многовекового презрения к месячным мы расхлебываем до сих пор. Девушки стыдливо носят прокладки в рукавах и выдумывают сказочные небылицы, когда приходится объяснить причину своего состояния окружающим. Немудрено, ведь в массовой культуре менструация — до сих пор причина для дурацких шуток.

Недружелюбная к женской физиологии обстановка побуждала женщин подключать фантазию. Так и рождались забавные фразы, за которыми пряталась попытка завуалированно рассказать о месячных. А дальше эти эвфемизмы становились крылатыми. И так легко передавались от мамы к дочке, что дошли и до наших дней.

Так не надо говорить…

Спасайся, кто может! Красная Армия пришла! Красные дни! Ну, эти, праздничные… У меня «эти дела», сам понимаешь… Дорогой, у меня сегодня «там» ниагарский водопад! У меня сегодня первый день в космосе… Ну не могу я сегодня… Почему? Ну сам пойми, почему. Дурак, что ли? Милый, у меня день красных трусов! Сегодня я занята, ко мне приехали гости из Краснодара! Коротаю сегодня дни на Марсе, на нашей орбите появлюсь дня через три (по аналогии, что Марс — красный). Ой, прости, я тут сдаю месячный отчет… У меня сегодня день вселенской скорби и гнева. Не приближайся! Отстань, я купаюсь в Красном море. Путевка закончится через пять дней, тогда и поговорим! На ближайшую неделю в мое тело вселились монстры. Из меня текут багровые реки, мне сегодня не до любви… Я пиратка, и мой корабль дал течь! Я объелась конфет, и у меня болит живот. Не влезай, убьет!

Некоторые девушки и сегодня продолжают маскировать это нормальное физиологическое явление, придумывая всякие забавные словосочетания.

Такое поведение не только мешает им принимать свое тело, но и усиливает общий флер стыда и страха вокруг темы менструации. А это усложняет жизнь всем девушкам.

А как надо…

Единственный нормальный способ говорить о менструации — сказать своему парню открыто и без купюр:

Любимый, у меня начались месячные!