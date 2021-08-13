16 безумных и единственный нормальный способы сказать парню, что у тебя месячные
Дурацкая традиция с брезгливостью относиться к месячным тянется еще с самых древних времен, пишет Wday.
Дурацкая традиция с брезгливостью относиться к месячным тянется еще с самых древних времен, пишет Wday.
Так, во многих древних обществах девушек прогоняли из дома во время менструации. В некоторых мировых религиях ежемесячно кровоточащим дамам запрещают притрагиваться к еде, заходить в храм или делить постель с мужем.
Последствия многовекового презрения к месячным мы расхлебываем до сих пор. Девушки стыдливо носят прокладки в рукавах и выдумывают сказочные небылицы, когда приходится объяснить причину своего состояния окружающим. Немудрено, ведь в массовой культуре менструация — до сих пор причина для дурацких шуток.
Недружелюбная к женской физиологии обстановка побуждала женщин подключать фантазию. Так и рождались забавные фразы, за которыми пряталась попытка завуалированно рассказать о месячных. А дальше эти эвфемизмы становились крылатыми. И так легко передавались от мамы к дочке, что дошли и до наших дней.
Некоторые девушки и сегодня продолжают маскировать это нормальное физиологическое явление, придумывая всякие забавные словосочетания.
Такое поведение не только мешает им принимать свое тело, но и усиливает общий флер стыда и страха вокруг темы менструации. А это усложняет жизнь всем девушкам.
Единственный нормальный способ говорить о менструации — сказать своему парню открыто и без купюр:
И если у вашего партнера все в порядке с миропониманием, он отреагирует на вашу прямоту спокойно и заботливо: предложит шоколадку и плед. Не стоит бояться спугнуть молодого человека рассказом о менструации. Любишь женщин — люби и женскую физиологию, парень.