Рецепты от шефа: варенье из дыни

Шаг 2. Подготовленную дыню посыпать сахаром и поставить на два часа в холодное место. Из оставшегося сахара сварить сироп и залить подготовленную дыню.

Шаг 3. На другой день сироп слить, вторично прокипятить и снова залить дыню. На третий день в этом же сиропе сварить дыню до готовности.



Другие рецепты варенья от шефа читайте ЗДЕСЬ!