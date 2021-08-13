Рецепты от шефа: варенье из дыни
аренье можно приготовить из любых ягод и фруктов. Шеф-повар Алина Захарова поделилась вкусным рецептом и рассказала, что важно учитывать в приготовлении варенья из дыни.
аренье можно приготовить из любых ягод и фруктов. Шеф-повар Алина Захарова поделилась вкусным рецептом и рассказала, что важно учитывать в приготовлении варенья из дыни.
Состав: на 1 кг очищенной дыни – 1,5-2 кг сахара и два стакана воды.
Способ приготовления
Шаг 1. С полуспелой дыни срезать корку, дыню разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами, а мякоть нарезать небольшими кубиками.
Шаг 2. Подготовленную дыню посыпать сахаром и поставить на два часа в холодное место. Из оставшегося сахара сварить сироп и залить подготовленную дыню.
Шаг 3. На другой день сироп слить, вторично прокипятить и снова залить дыню. На третий день в этом же сиропе сварить дыню до готовности.
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