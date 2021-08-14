Что прячется в банках со шпротами на полках магазинов и как выбрать лучшие?

Главный вкусовой букет данного продукта образует процесс копчения, который происходит в естественном дыме. Однако там, где есть копчение, также присутствует бензопирен. «На мой взгляд, именно из-за строгих норм бензопирена сам продукт действительно не выдержал испытания временем - шпроты теперь меньше коптят, они бледнее, а вкус уже не так ярко выражен, как раньше. Я называю этот копченый вкус "бензопиреновым вкусом", и он играет очень важную роль в органолептике продукта», - говорит пищевой технолог Каспар Мачульскис.

Специалист отмечает, что шпроты не являются ежедневным потребительским продуктом, поэтому, возможно, даже более важным, чем количество бензопирена в продукте, является то, сколько его съедают. «Для сравнения могу вспомнить пример, что выкуривание двух сигарет с вдвое меньшим количеством никотина нанесет организму такой же вред, как курение только одной сигареты с вдвое большим количеством никотина. Поэтому вы должны думать не только о том, что есть, но и о том сколько».

Что прячется в банках со шпротами на полках магазинов

Сравнивая продукты, которые можно приобрести в интернет-супермаркетах Латвии, стоит признать, что ни один из производителей «не грешил» E-веществами: копченая килька (Sprattus sprattus spp.), которая поймана в Балтийском море, масло и пищевая соль - настолько в большинстве случаев прост состав.

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Наибольшие отличия - в количестве использованной соли и виде масла. В несколько жестяных банок забрела и салака.

Если кому-то кажется, что шпроты, как и в старину, дополняют кунжутным или горчичным маслом, то это неправда. Большинство производителей указали, что используется рапсовое масло, а несколько не отметили тип используемого масла. Если есть желание насладиться более качественным продуктом, разумнее все же выбирать тот, в составе которого расшифровано название масла.

При покупке шпрот стоит обратить внимание на количество соли, поскольку в сравненных образцах она варьируется от 1 до 2 граммов на 100 граммов продукта. Это немало, поскольку известно, что диетологи рекомендуют в день потреблять не более 5 граммов соли.

При сравнении количества калорий во всех образцах видно, что разница впечатляющая - в 100 граммах шпрот содержится от 218 до 417 ккал. Хотя и этот деликатес мы едим относительно редко, все же тем, кто следит за фигурой, рекомендуется принимать во внимание показатели калорийности.

Интересно, что в составе более дорогих шпрот производитель четко и недвусмысленно указывает, что в банке только копченая салака, кроме того, не указан тип используемого масла. Ко всему прочему упаковка очень красивая и новаторская - банка с прозрачной крышкой. Да, вид того, как аккуратно приготовленная салака сияет своими золотисто-копчеными бочками, правда хорош, но стоит задуматься, нужно ли платить вдвойне за визуальное удовольствие. Это не станет экономным выбором, но в качестве сувенира - отличное решение.