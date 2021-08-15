Семь роковых ошибок в начале совместной жизни

Поощрять сексом или наказывать его отсутствием

Не стоит превращать спальню в место для торгов, тут вам не Forex. Интимная близость — не лучшее средство для шантажа, хотя бы потому, что таким образом вы наказываете не только вторую половинку, но и себя лично. Принято считать, что мужчина — существо весьма примитивное, но все-таки не до такой степени, чтобы не понять, что им манипулируют, и не начать поиски той, что манипулировать не будет.

За ним нужен глаз да глаз!

Любовь уходит, когда начинается тотальный контроль. Принцип «Мы с Тамарой ходим парой» хорош только для детского стихотворения. Если вы перекрываете мужу кислород, душите его своей любовью, требуете отчета о каждом шаге, который был сделан без вас, не стесняясь роетесь в его мобильном телефоне и инспектируете страницы в социальных сетях, знайте — вы начинаете играть в очень опасную игру под названием «Обмани меня». Во-первых, чем больше вы запрещаете, тем больше ему хочется получить тот самый «запретный плод». Во-вторых, в таком случае вы начинаете мутировать из его жены в его маму, и это не самое приятное на свете превращение.

Со своим уставом в «чужой» монастырь

Хранить деньги в тумбочке или на счету в банке? Кто решает, куда их тратить — муж или жена? Кто отвечает за коммунальные платежи и чистоту в доме? Куда класть тряпочку для посуды — на раковину или вешать на кран? Мелочи? Пустяки — дела житейские? Как бы не так! Старательно делать вид, что этих пустяков не существует, весьма опасно. Пройдет немного времени, и вы либо с удивлением обнаружите, что живете так, как живут родители вашего мужа, либо ваш муж с неменьшим удивлением обнаружит, что живет по вашим правилам. И в том, и в другом случае без обманутых надежд не обойтись. Что делать? Договориться о правилах, которые будут действовать в вашей семье.

Житие с родственниками

Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и поспособствовал распаду массы браков по всей стране. Какими бы серьезными ни были аргументы за совместное проживание с родителями, имеет смысл отказаться от этой затеи максимально быстро. Построить собственную семью на одной территории со старшими родственниками невозможно до тех пор, пока вы обитаете вместе, «командовать парадом» будут они, а вы им без конца что-то доказывать. Семейным психологам пришлось даже специальный термин ввести — «спутанная российская семья» (enmeshed family), потому что даже аналогов за рубежом у нее нет, да и похожих проблем не существует. Существование двух и более поколений в одном доме неминуемо ведет к повышению напряжения. Муж вынужден разрываться между мамой и женой, которые без конца выясняют отношения (причем каждая ждет, что он встанет на ее сторону). Жена недовольна поведением мужа, который надеется, что все обойдется. Мама в ужасе от того, что ее родная кровиночка вдруг перестал ее слушаться, и время от времени выуживает его трусы из корзины с грязным бельем, чтобы постирать их правильно — и это не худший вариант развития событий! В худшем, кстати, ничто не помешает хозяйке дома вломиться в спальню, чтобы закрыть форточку, открыть форточку, удивиться, чем это таким сын с невесткой занимаются.