Семь роковых ошибок в начале совместной жизни
Говорят, что браки заключаются на небесах, но, судя по количеству и скорости разводов, и ангелы иногда ошибаются. А может быть, дело в нас самих?
Говорят, что браки заключаются на небесах, но, судя по количеству и скорости разводов, и ангелы иногда ошибаются. А может быть, дело в нас самих?
Еще вчера вы наслаждались прелестью букетно-конфетного периода, и лишь мечтали о совместной и жизни. И вот, момент настал. Какие ошибки не стоит совершать, чтобы как можно дольше продлить идиллию и не разъехаться в первые же месяцы.
Экзамен для мужа
Одна из типичных ошибок «начинающих» жен — это секретная проверка мужчины, с которой не сравнится ни стрессовое интервью, ни экзамен в школу ФСБ. Все начинается с тайных наблюдений. «Вчера я сказала ему, что не в восторге от передачи, которую он смотрел, но он так и не переключил канал. Вот эгоист! Мне кажется, что он думает исключительно о себе…». Беда в том, что этот внутренний монолог из серии «Тихо сама с собою я веду беседу» так и остается монологом, женщина не общается с мужчиной, ничего не говорит прямо, но смело ставит диагноз «Эгоизм», не имея на это никаких оснований. Затем настает время секретной проверки. «Так, вчера он вел себя эгоистично. Сегодня мы идем в японский ресторан, давно собирались. Скажу-ка я ему, что мне очень нравится японская кухня, но при этом упомяну вскользь другое место. Интересно, что он будет делать?». Этот тест изначально ставит «испытуемого» в сложное положение, ведь что бы он ни сделал, жена все равно останется недовольна (повел в тот ресторан, куда собирались — значит, наплевал на ее мнение, повел в другой ресторан — значит, не умеет отстаивать свою точку зрения), но промолчит. Однажды чаша ее недовольства «вдруг» переполнится, и дело кончится большим скандалом и/или хлопаньем дверьми, пишет woman.ru.
Если вы думаете, что муж по умолчанию должен уметь «считывать» ваши желания прямо с подкорки, то вы сильно ошибаетесь. Шансы встретить такого милого-хорошего, как в песне, который умеет «догадываться сам», стремятся к нулю. Даже, скорее, к абсолютному нулю, тому, что по Кельвину. И хотя молодая жена действует по принципу «Сама себе злобный Буратино», она почему-то обвиняет мужа в своих разочарованиях. «Я думала, что ты…» — а что толку думать, если надо было говорить?
Справедливости ради заметим, что многие жены со значительным брачным стажем ведут себя именно так и предпочитают надеяться на невозможное и страдать молча, точно так же, как герои старинной притчи. Те самые муж и жена, что прожили в браке пятьдесят лет и каждое утро завтракали булочкой, разрезая ее пополам. Жена думала, что совершает ради мужа подвиг, потому что ела нелюбимую верхушку-горбушку. А он никак не решался ей сказать, что не в восторге от того, что приходится есть нижнюю часть булки.
И отрихтовать напильником…
Барышни, которые не только любят «хулиганов», алкоголиков, наркоманов, заядлых игроков, но и выходят за них замуж, искренне надеются спасти своих возлюбленных (зачем им это надо — другой вопрос). Но иногда перед искушением побыть Мальвиной и посадить супруга в чулан, чтобы он там «перевоспитался», не способны устоять и более благоразумные особы. Думаете, хоть один муж захочет поблагодарить жену за то, что она «делает из него человека», постоянно давая непрошенные полезные советы? Как бы не так: мужчине жизненно необходимо, чтобы его принимали, несмотря на все недостатки, а не пытались переделать на свой лад.
Поощрять сексом или наказывать его отсутствием
Не стоит превращать спальню в место для торгов, тут вам не Forex. Интимная близость — не лучшее средство для шантажа, хотя бы потому, что таким образом вы наказываете не только вторую половинку, но и себя лично. Принято считать, что мужчина — существо весьма примитивное, но все-таки не до такой степени, чтобы не понять, что им манипулируют, и не начать поиски той, что манипулировать не будет.
За ним нужен глаз да глаз!
Любовь уходит, когда начинается тотальный контроль. Принцип «Мы с Тамарой ходим парой» хорош только для детского стихотворения. Если вы перекрываете мужу кислород, душите его своей любовью, требуете отчета о каждом шаге, который был сделан без вас, не стесняясь роетесь в его мобильном телефоне и инспектируете страницы в социальных сетях, знайте — вы начинаете играть в очень опасную игру под названием «Обмани меня». Во-первых, чем больше вы запрещаете, тем больше ему хочется получить тот самый «запретный плод». Во-вторых, в таком случае вы начинаете мутировать из его жены в его маму, и это не самое приятное на свете превращение.
Со своим уставом в «чужой» монастырь
Хранить деньги в тумбочке или на счету в банке? Кто решает, куда их тратить — муж или жена? Кто отвечает за коммунальные платежи и чистоту в доме? Куда класть тряпочку для посуды — на раковину или вешать на кран? Мелочи? Пустяки — дела житейские? Как бы не так! Старательно делать вид, что этих пустяков не существует, весьма опасно. Пройдет немного времени, и вы либо с удивлением обнаружите, что живете так, как живут родители вашего мужа, либо ваш муж с неменьшим удивлением обнаружит, что живет по вашим правилам. И в том, и в другом случае без обманутых надежд не обойтись. Что делать? Договориться о правилах, которые будут действовать в вашей семье.
Житие с родственниками
Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и поспособствовал распаду массы браков по всей стране. Какими бы серьезными ни были аргументы за совместное проживание с родителями, имеет смысл отказаться от этой затеи максимально быстро. Построить собственную семью на одной территории со старшими родственниками невозможно до тех пор, пока вы обитаете вместе, «командовать парадом» будут они, а вы им без конца что-то доказывать. Семейным психологам пришлось даже специальный термин ввести — «спутанная российская семья» (enmeshed family), потому что даже аналогов за рубежом у нее нет, да и похожих проблем не существует. Существование двух и более поколений в одном доме неминуемо ведет к повышению напряжения. Муж вынужден разрываться между мамой и женой, которые без конца выясняют отношения (причем каждая ждет, что он встанет на ее сторону). Жена недовольна поведением мужа, который надеется, что все обойдется. Мама в ужасе от того, что ее родная кровиночка вдруг перестал ее слушаться, и время от времени выуживает его трусы из корзины с грязным бельем, чтобы постирать их правильно — и это не худший вариант развития событий! В худшем, кстати, ничто не помешает хозяйке дома вломиться в спальню, чтобы закрыть форточку, открыть форточку, удивиться, чем это таким сын с невесткой занимаются.
Конечно, кто предупрежден, тот вооружен. Но если вам кажется, что вы делаете все с точностью до наоборот, но при этом счастливы, прислушивайтесь к своей интуиции, а не к нашим рекомендациям!