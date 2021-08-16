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Какие продукты помогают поддержать здоровье кишечника

Овощи-фрукты. Иллюстративный снимок ФОТО: Shutterstock

Чем больше пищи, богатой клетчаткой мы едим – тем здоровее наш кишечник. Растительная пища способна увеличивать в нем количество полезных бактерий, пишет Сегодня.

Изменить микробный состав кишечника в положительную сторону можно буквально за несколько дней, если добавить в рацион больше клетчатки. Почему так важно, чтобы наш кишечник работал без сбоев и как это сделать – выяснили американские медики: результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Почему все чаще говорят о микробиоте кишечника и что это?

Микробиота кишечника – это "хорошие" бактерии, которые живут в толстом кишечнике. Они выполняют ряд важных для организма человека функций. Сегодня ученые называют микробиоту — новым органом, достойным отдельного изучения. И, чтобы состав микробиоты был правильным, а наш кишечник работал без сбоев, важно есть больше клетчатки.

Ведь именно от здоровья кишечника зависит, насколько крепкая наша иммунная система и не только. Также клетчатка помогает регулировать уровень глюкозы организмом и формировать каловые массы, чтобы кишечник своевременно опорожнялся.

Ученые выяснили, что типы питания с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки обладают способностью изменять микробный состав кишечника в положительную сторону. Так, средиземноморская диета, которая ранее была признана одной из самых полезных для здоровья, ориентирована на растения, в которых высокое содержание клетчатки и омега-3 жирных кислот и низкое содержание животного белка и насыщенных жиров. Соблюдение такого типа питания связано с повышенным уровнем полезных бактерий в кишечнике.

Какую именно пищу нужно есть, чтобы поддержать кишечник

Поддерживают микробиоту кишечника и даже могут изменить ее состав в положительную сторону за несколько дней продукты, богатые клетчаткой, крахмалом, полифенолами, флавоноидами. Флавоноиды присутствуют во фруктах, овощах, бобовых, ягодах, орехах и семенах. Особенно богата полифенолами черника, которую ели участники исследования.

Также медики рекомендуют не игнорировать крупы, они тоже богаты клетчаткой. А если любите хлеб и макароны, то лучше отдавать предпочтение цельнозерновому и макаронам твердых сортов.


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