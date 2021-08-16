Обустройство балкона: ТОП-7 идей дизайна

В этом материале tochka.net поделится с тобой идеями, как превратить балкон или лоджию в уютное и красивое пространство.

Балкон-терасса

Традиционное решение — использование балкона как зоны для отдыха, где можно выпить кофе, расслабившись, почитать книгу, или просто наблюдать за окружающим миром.

Если у тебя открытый балкон с кованым парапетом, тебе придется потратить минимум усилий, чтобы привести его в порядок и установить небольшой столик и стульчики для чаепития.

Мебель из ротанга на таком балконе будет смотреться более нарядно и природно.

Сад на балконе

Сад на балконе может стать не только раем для твоей семьи, но и украшением всего дома. На открытых балконах можно выращивать практически любые цветы с ранней весны до заморозков. Если балкон застеклен, можешь заняться выращиванием даже тропических растений, оборудовав подсветку и подогрев.

Цветы можно выращивать не только в горшках, но и в ящиках, которые цепляются на кронштейнах с наружной стороны балкона, а также подвешивать их к потолку в кашпо.

Балкон-гостиная

Застекленные балконы и лоджии можно превратить в мини-гостиную. Вместо обыденных столика и стульчиков поставь красивые журнальные столики и мягкую мебель. Чтобы интерьер выглядел уютнее, используй коврики, подушечки. пледы.

Стены можно украшать цветами, а также обустроить полочками и шкафчиками для книг. Для того чтобы балкон можно было использовать в темное время суток, установи светильники или бра. Не забывай и про разные предметы интерьера, создающие домашнюю атмосферу: настенные часы, картины, фотографии.

Пуфики и подушечки хороши, но ничто так не расслабляет, как гамак! Это решение особенно удобно тем, что гамак не занимает много места, в отличие от громоздких кресел и диванов. Да и смотрится креативно.

Балкон-спальня

Если есть такая необходимость и вмещается кровать, малое пространство балкона или лоджии можно переоборудовать в спальню. Однако имей в виду, что балкон нужно серьезно теплоизолировать и установить обогрев: провести радиатор центрального отопления, установить "теплый пол" или инфракрасный обогреватель.

Рабочий кабинет на балконе

На балконе запросто найдется место для маленького компьютерного столика и ты можешь обустроить рабочий кабинет, где никто из членов семьи не будет тебе мешать. Кроме того, твоя рабочая зона в таком случае будет лучше освещена, а во время работы ты сможешь отвлекаться и отдыхать, созерцая пейзаж за окном.

Детская на балконе

Небольшое светлое пространство балкона можно обустроить для детских игр, установив детскую мебель и шкафчики с полочками для игрушек. Однако такой балкон должен быть не только хорошо утеплен и застеклен, но и безопасен! Позаботься, чтобы ребенок не имел доступа к открытому окну!

Спортзал на балконе

Не знаешь, куда поставить тренажер? На балкон, конечно. Это место в квартире наиболее проветриваемое и полезное для занятий физкультурой. Не рекомендуем только устраивать прыжки на балконе, особенно если дом старый и ветхий.



