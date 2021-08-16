Семь вариантов блюд в кляре для сытного обеденного перерыва

Если любите брать на работу перекусы, вкусные и сытные, то попробуйте приготовить любимые продукты в кляре. Это удобно. Таким образом можно преобразить не только овощи – кабачки, капусту, – но и кальмаров, куриные крылышки, лук и моцареллу. Как это сделать, узнаете ниже. В этом материале найдете срез цен по магазинам для выгодного пикника.