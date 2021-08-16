Блогер раскрыла самые неочевидные знаки, по которым быстро и легко можно вычислить изменника

Первый признак, по которому можно определить изменника, — он стал чаще ходить в душ. И дело тут вовсе не в том, как часто он моется — может, звуками льющейся воды он хочет скрыть то, как он переписывается с любовницей? Впрочем, с этим знаком нужно быть осторожнее — всё-таки сейчас лето и, быть может, ваш благоверный просто хочет оставаться свежим всегда.
Кроме того, Диана предостерегла зрительниц по поводу партнёра, который в открытую проводит слишком много времени с телефоном. Конечно, мы сейчас все немного зависимы от соцсетей, но, если он стал сидеть в гаджетах чаще, чем обычно, это может быть красным флагом.
Также можно бить тревогу, если ваша сексуальная жизнь изменилась. К примеру, секс стал реже или, наоборот, чаще (да, и такое тоже бывает). А уж если парень вдруг предложил пользоваться защитой, когда вы уже несколько лет занимаетесь сексом без презерватива, то это явный признак измены, пишет LIFE со ссылкой на Daily Star.
«Он точно занимается сексом с кем-то другим. Будут отговорки вроде «детка, я не хочу, чтобы мы вдруг стали родителями» и так далее, но ведь раньше его это не беспокоило?» - рассказала блогер.