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Блогер раскрыла самые неочевидные знаки, по которым быстро и легко можно вычислить изменника

Измена. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Тиктокер soapsterz_shop — успешная бизнесвумен, но с любовью ей по жизни не везло. Диана решила вспомнить времена, когда её жизнь была похожа на мыльную оперу с изменами и регулярными драмами. Всё ради того, чтобы помочь подписчицам избавиться от неверных парней и мужей. «Мне изменяли, но вам не придётся с этим мириться», — так блогерша начинает каждое свое видео.

Первый признак, по которому можно определить изменника, — он стал чаще ходить в душ. И дело тут вовсе не в том, как часто он моется — может, звуками льющейся воды он хочет скрыть то, как он переписывается с любовницей? Впрочем, с этим знаком нужно быть осторожнее — всё-таки сейчас лето и, быть может, ваш благоверный просто хочет оставаться свежим всегда.

Кроме того, Диана предостерегла зрительниц по поводу партнёра, который в открытую проводит слишком много времени с телефоном. Конечно, мы сейчас все немного зависимы от соцсетей, но, если он стал сидеть в гаджетах чаще, чем обычно, это может быть красным флагом.

@soapsterz_shop

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♬ original sound - Soapsterz

Также можно бить тревогу, если ваша сексуальная жизнь изменилась. К примеру, секс стал реже или, наоборот, чаще (да, и такое тоже бывает). А уж если парень вдруг предложил пользоваться защитой, когда вы уже несколько лет занимаетесь сексом без презерватива, то это явный признак измены, пишет LIFE со ссылкой на Daily Star.

«Он точно занимается сексом с кем-то другим. Будут отговорки вроде «детка, я не хочу, чтобы мы вдруг стали родителями» и так далее, но ведь раньше его это не беспокоило?» - рассказала блогер.

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