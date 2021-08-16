Удар по сердцу: врачи рассказали, как калечат таблетки для похудения

«Есть такие случаи, когда известные знаменитости плохо заканчивали. Если у человека есть проблемы с сердцем, то таблетки могут довести до такого состояния, когда всё закончится достаточно плачевно. Таблетки могут вызывать различные патологии сердечно-сосудистой системы», — сказала Нурия Дианова в беседе с Ura.ru, передает LIFE.

Дианова отметила, что люди часто принимают слабительные и мочегонные, что может привести к проблемам с кишечником. Она также не рекомендует покупать тайские таблетки и препараты, содержащие такие тоники, как женьшень или йохимбе. По её словам, таблетки могут снижать аппетит, дают прилив сил, энергии, а с другой — приводят к изменениям личности и поведения.

Янг не рекомендует прибегать к приёму препаратов без рекомендации специалистов. Так, таблетка может оказаться пустышкой, но может быть и такое, что в составе есть компоненты, которые не указаны на упаковке.