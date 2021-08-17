Главные вопросы о вакцинации беременных и кормящих женщин с ответами экспертов

«Самый популярный вопрос, который возник в начале активной агитации к вакцинации населения, может ли сам коронавирус или вакцина от него вызывать бесплодие. Это один из самых известных мифов. Отвечу так: в мае 2021 года в авторитетном американском журнале Fertility and Sterility вышла статья, в которой убедительно доказывается, что ни сам факт перенесенной коронавирусной инфекции, ни вакцинация не нарушают способность наступления беременности. В США также живуч подобный миф, и некоторые пациентки отказывались вакцинироваться из-за страхов осложнений. В итоге для эксперимента были выбраны пациенты с антителами после перенесенной болезни, с антителами после вакцинации и в принципе без них. Исследование показало, что частота наступления беременности во всех трех группах была одинаковой», - рассказывает главврач.

Что же делать тем, кто планирует беременность?

Нужно сказать, что далеко не все организации здравоохранения выделяют таких пациентов в отельную группу. Если читать инструкции к самим вакцинам, то вы тоже не увидите каких-либо рекомендаций на этот счет. Тем не менее Федеральное агентство Министерства здравоохранения США (СDС) выделяет эту группу пациентов (речь и о женщинах, и о мужчинах) в отдельную и рекомендует им пройти вакцинацию, после чего планировать беременность. Причем делать это можно сразу, не выжидая каких-либо сроков. Аналогичные рекомендации дает и Ассоциация здравоохранения Великобритании.

Тест на беременность. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Российские женщины часто интересуются, стоит ли беременным ставить вакцину "Спутник V"? Совсем недавно Министерство здравоохранения РФ допустило вакцинацию для беременных. С оговоркой, что вакцинацию нужно делать тем женщинам, у которых риск осложнений от коронавируса выше, чем риск возможных осложнений после прививки. Лично я рекомендовала бы делать прививку тем беременным женщинам, которые находятся в группе риска. То есть тем, у кого избыточный вес, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Добавлю, что коронавирусная инфекция не проникает через плаценту и не влияет на плод. Но сам вирус оказывает влияние на беременную женщину, и мы знаем случаи, когда родоразрешение происходило раньше срока и самой роженице потом требовалась довольна интенсивная и длительная терапия. Поэтому оцените с вашим акушером-гинекологом все риски!

Требуется ли ревакцинация перед ЭКО или это зависит от уровня антител?

В настоящее время порядок ревакцинации в России еще четко не разъяснен — слишком мало времени прошло, мало наблюдений проведено. Поэтому если вакцинация была выполнена, то ревакцинация не нужна. И часто интересуются, через какое время после прививки можно планировать беременность. Я рекомендую через две-три недели после завершения вакцинации.