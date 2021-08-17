Главные вопросы о вакцинации беременных и кормящих женщин с ответами экспертов

Одни уверены, что после вакцинирования нельзя беременеть аж два года, другие слышали, что она якобы способна привести к бесплодию, третьи настоятельно не рекомендуют прививаться кормящим женщинам (не будучи врачами при этом). Об этих и других мифах рассказывает Passion.ru генеральный директор и главврач Remedi Clinic Елена Младова.
«Самый популярный вопрос, который возник в начале активной агитации к вакцинации населения, может ли сам коронавирус или вакцина от него вызывать бесплодие. Это один из самых известных мифов. Отвечу так: в мае 2021 года в авторитетном американском журнале Fertility and Sterility вышла статья, в которой убедительно доказывается, что ни сам факт перенесенной коронавирусной инфекции, ни вакцинация не нарушают способность наступления беременности. В США также живуч подобный миф, и некоторые пациентки отказывались вакцинироваться из-за страхов осложнений. В итоге для эксперимента были выбраны пациенты с антителами после перенесенной болезни, с антителами после вакцинации и в принципе без них. Исследование показало, что частота наступления беременности во всех трех группах была одинаковой», - рассказывает главврач.
Что же делать тем, кто планирует беременность?
Нужно сказать, что далеко не все организации здравоохранения выделяют таких пациентов в отельную группу. Если читать инструкции к самим вакцинам, то вы тоже не увидите каких-либо рекомендаций на этот счет. Тем не менее Федеральное агентство Министерства здравоохранения США (СDС) выделяет эту группу пациентов (речь и о женщинах, и о мужчинах) в отдельную и рекомендует им пройти вакцинацию, после чего планировать беременность. Причем делать это можно сразу, не выжидая каких-либо сроков. Аналогичные рекомендации дает и Ассоциация здравоохранения Великобритании.
Российские женщины часто интересуются, стоит ли беременным ставить вакцину "Спутник V"? Совсем недавно Министерство здравоохранения РФ допустило вакцинацию для беременных. С оговоркой, что вакцинацию нужно делать тем женщинам, у которых риск осложнений от коронавируса выше, чем риск возможных осложнений после прививки. Лично я рекомендовала бы делать прививку тем беременным женщинам, которые находятся в группе риска. То есть тем, у кого избыточный вес, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Добавлю, что коронавирусная инфекция не проникает через плаценту и не влияет на плод. Но сам вирус оказывает влияние на беременную женщину, и мы знаем случаи, когда родоразрешение происходило раньше срока и самой роженице потом требовалась довольна интенсивная и длительная терапия. Поэтому оцените с вашим акушером-гинекологом все риски!
Требуется ли ревакцинация перед ЭКО или это зависит от уровня антител?
В настоящее время порядок ревакцинации в России еще четко не разъяснен — слишком мало времени прошло, мало наблюдений проведено. Поэтому если вакцинация была выполнена, то ревакцинация не нужна. И часто интересуются, через какое время после прививки можно планировать беременность. Я рекомендую через две-три недели после завершения вакцинации.
Хотелось бы отметить, что ни сама вакцина, ни тот процесс формирования иммунитета, который она запускает, не оказывают никакого влияния ни на яйцеклетки, ни на сперматозоиды. Мы в клинике рекомендуем завершить вакцинацию за две-три недели до вступления в протокол ЭКО. И у нас есть пациенты, которые вакцинировались "Спутником V" и благополучно достигли беременности, пишет Passion.ru.
Вакцинация при кормлении грудью
«Давайте разберемся, можно ли вакцинироваться кормящим мамам и продолжать кормить. А тем, кто болеет? Можно и нужно. Если мама болеет COVID-19, то прекращение лактации не рекомендовано, так как вирус в грудное молоко не проникает. Заражение вирусом происходит воздушно-капельным путем, но не через грудное молоко», - рассказывает Александра Аныкина, консультант по грудному вскармливанию, перинатальный и детский психолог, автор блога @alexalice.
Можно ли вакцинироваться, если ты кормишь? Можно.
Изначально не рекомендовалось, так как слишком большая ответственность ложится на производителей вакцин. Но в конце 2020 года западные производители изменили свои рекомендации и разрешили вакцинацию кормящих женщин.
ВОЗ официально заявила о возможности вакцинироваться кормящим женщинам 25.01.2021, если они входят в группу риска (медработники, хронические заболевания и прочие).
Попадает ли вакцина в молоко?
Вероятно, что какие-то компоненты вакцины могут выделяться через грудное молоко. Но даже в этом случае они переварятся в пищеварительном тракте ребенка, не причиняя ему вреда. В состав вакцин не входят какие-либо вещества, которые могут оказать токсическое влияние на ребенка, так как их концентрация минимальна. После вакцинации в молоке матери появляются антитела, которые защищают и малыша. Стоит заметить, что практически все вакцины совместимы с ГВ (кроме вакцин от черной оспы и желтой лихорадки).
Я сама сделала прививку от COVID-19, когда сыну было 4 месяца. И мы не ощутили никакого дискомфорта. Однако нужно понимать, что если у мамы после прививки возникнут побочные эффекты (озноб, температура, головная боль), то нужно заранее обеспечить себе помощь и поддержку на ближайшие пару дней после вакцинации.
Берегите себя, кормите грудью спокойно!
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