Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Рекомендации питания при диабете на самом деле подходит не только тем, у кого проблемы с выработкой инсулина.Как питаться при диабете, что это за болезнь, какие продукты можно есть, а какие – следует полностью исключить?

Что такое диабет и чем он опасен?

Существует два типа диабета. При диабете 1-го типа организм вообще сам не вырабатывает инсулин. При диабете 2-го типа организм не вырабатывает инсулин в достаточном количестве, или клетки становятся инсулино-резистентными. Диабет первого типа (инсулинозависимый) развивается в результате полной или частичной нехватки инсулина (гормона поджелудочной железы), то есть это врожденная патология.

Диабет второго типа возникает из-за наследственной предрасположенности, частых стрессов, неправильного образа жизни и питания и может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если диабет оставить без контроля, он может привести к серьезным осложнениям: от почечной недостаточности до поражения сосудов глаз.

Каждому человеку, страдающему диабетом, важно придерживаться определенной диеты, быть физически активным и регулярно проверять уровень сахара в крови.

Можно ли есть углеводы при диабете

Углеводы в организме превращаются в глюкозу, в результате чего уровень сахара в крови повышается. К источникам углеводов относятся хлеб, крупы, рис, макаронные изделия, молоко, крахмалистые овощи, фрукты, соки и сладости. При уже имеющемся диабете, также как и в целях его профилактики, важно питаться правильно и сбалансированно.

То есть соблюдать соотношение углеводов, белков и жиров, причем – быстрые углеводы следует минимизировать. А продукты с добавленными сахарами вообще исключить. Наибольшее количество такого сахара содержится в магазинных соусах, соках, фруктовых йогуртах, конфетах, выпечке и большинстве фитнес-батончиков.

При диабете в первую очередь углеводы должны поступать в организм из свежих фруктов, овощей и цельных зерен. Эти продукты содержат много клетчатки и не будут так быстро поднимать уровень сахара. Диету, если диабет диагностирован, обязательно надо согласовывать с персональным эндокринологом, основываясь на индивидуальных показателях человека.

Важно ли знать гликемический индекс продуктов

Да, некоторые фрукты имеют высокий гликемический индекс – то есть показатель, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продуктах, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Например, бананы, виноград, груши обладают высоким гликемическим индексом, поэтому могут быть противопоказаны при диабете.

А синие ягоды – ежевика, голубика, черника – низким, поэтому могут быть рекомендованы. Некоторые люди могут усвоить большее количество углеводов, чем другие, поэтому важно измерять уровень сахара в крови через два часа после приема пищи, чтобы определить, как усвоились углеводы. Насколько правильное питание подобрано при диабете, покажет гликированный гемоглобин (HbA1c), который показывает средний уровень сахара в крови.

Какие белковые продукты и жиры можно при диабете?