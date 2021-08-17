ГАЛЕРЕЯ ⟩ Грандиозное магическое шоу в центре Вильнюса поразило туристов
На выходных город Вильнюс украсили сотни ярких цветов и оттенков во время третьего ежегодного Фестиваля света.
На выходных город Вильнюс украсили сотни ярких цветов и оттенков во время третьего ежегодного Фестиваля света.
Были установлены 20 художественных инсталляций и тысячи зрителей смогли насладиться цветными кубами, стеной из света, а также произведениями искусства из области астрономии и квантовой механики, а также другими композициями, до которых дошел Век технологий.
Шоу началось в пятницу, 13 августа, и в прошлом году его посетили более 200 тысяч зрителей. Авторами произведений искусства стали как местные, так и иностранные художники.
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