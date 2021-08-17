Что в вашей сумке — то происходит и в судьбе

Женщины особенно любят сумки, для них это очень важный символ. В некотором роде женщина приносит ребёнка в мир в своей сумке; в животе. Она несет благую тягость внутри себя; приносит бережно и с огромными усилиями нового человека.

И хорошая, красивая, дорогая сумка — это защитный символ женщины, ее оберег, апотропей. Дарить сумку своей женщине — это благодарность и защита от зла. Усиление женской энергии…

Посмотрите на свою сумку, — в широком смысле слова. Это может быть и рюкзачок, и барсетка, и портфель, — это все равно «sauma», сума. То, что лежит в ней — характеризует вашу жизнь и вашу личность. И оказывает на вас влияние.

Важно, чтобы в сумке был порядок. Надо выкинуть все ненужное, это лишние хлопоты и препятствия на дороге жизни. Это разрушительный хаос. Он крадет энергию.

Разложите вещи по отделениям сумки. Это упорядочит жизнь. Облегчит выбор решений.

Ни в коем случае нельзя, чтобы в сумке «валялись» деньги. Они должны быть аккуратно убраны, даже если это мелочь. Иначе сумка превратится в «суму» для сбора подаяний; копеечек и объедков. Внутри сумки должен быть порядок. Чистота.

Старые использованные билеты, ненужные бумажки, квитанции возвращают вас в прошлое и отягощают жизнь. Вы символически носите с собой старые проблемы и ненужные заботы, живете прошлым.

Сумка должна быть прочной, целой, — это знак хорошей судьбы и надежной защиты-припаса. Красивая сумка гармонизирует вас с миром, улучшает отношение к вам. Чем женственнее и изящнее сумка, тем лучше работают «женские энергии», обладательница такой сумочки и сама женственна, легка, гармонична.

А деловая сумка должна быть дорогой — по возможности. Качественной. Прочной. Это ваша «мошна» — мешок для денег. Символ финансового благополучия.

Мы идём по жизни не с пустыми руками. С нами наш спасительный припас — наша сумка. Хорошо положить в неё и свой личный символ. Для кого-то это ручка. Для кого-то — монетка. Для кого-то — камушек с берега тёплого моря… В сумке должно быть что-то личное, то, что радует и вдохновляет и понятно только вам.

Человек приходит в мир не с пустыми руками. У него есть груз — ответственность и долг. Тяготы и проблемы. Но одновременно это груз припаса. В нашей сумке есть то, что нам помогает жить.

И мы наполняем сумку благими делами и хорошими поступками, — нам придётся показать, что мы собрали в земной жизни. Потому что путь продолжится. И нас будет поддерживать и питать то, что мы собрали в свою сумку…

Вот такой это сложный и древний символ. И можно поразмыслить о том, что в нашей сумке? И начать улучшать и упорядочивать жизнь с маленького дела — наведения порядка в своей «sauma». А если хочется перемен к лучшему и новых возможностей, можно купить новую сумочку…



