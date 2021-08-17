Крик души пластического хирурга: вопросы, которые задают пациенты и «убивают» ими врача

Импланты вызывают онкологические заболевания?

Практически на каждой консультации пластические хирурги слышат этот вопрос. Конечно, чтобы успокоить пациентов, приходится им объяснять, что импланты уже устанавливаются около 60 лет и нет никаких доказательств того, что они вызывают онкологию. Если бы это было правдой, то они бы не использовались после онкологических заболеваний: для реконструкции и восстановления форм молочных желез. Поэтому можно смело считать данное утверждение мифом, который подогревается СМИ, медийными личностями, opinion лидерами, не связанными никак с медициной. Если бы это было так, то американская компания по контролю препаратов и пищевой промышленности запретила бы импланты и их не использовали в пластической или конструктивной хирургии.

При блефаропластике меняется форма глаз

Когда пациенты приходят на данную операцию они все задают один и тот же вопрос: «Изменится ли форма глаза?». Этот вопрос возник не просто так, ведь такое может произойти при неправильно проведенной операции, когда рубец не выводится к латеральному краю орбиты и в какой-то момент он может начать сжиматься, и форма глаза изменяется. Подобная проблема может быть, если срезается слишком большая часть кожи на нижнем веке, тогда увеличивается нагрузка на тарзальный хрящ нижнего века и может возникнуть небольшое оттягивание века вниз. За счет этого визуально создается ощущение, что глаз стал более округлым. Делайте пластику у грамотных специалистов, которые владеют этой методикой не первый год.

Липосакция как метод похудения

Многие девушки мечтают похудеть быстро, пролежав всего несколько часов на операционном столе. Но, к сожалению, этого не получится, ведь липосакция это не метод похудения, а метод коррекции контуров тела. Убрать жир полностью нельзя: опасно для организма, могут возникнуть различные метаболические и гормональные нарушения. Максимум, что можно забрать, это от 7 до 10% от общей массы тела. И каждый хороший хирург вам об этом скажет.

Ринопластика — это не опасно

Большинство девушек сейчас смотрит на медийных личностей, картинки в интернете и хотят себе такие же маленькие вздернутые носики, не подозревая, что это может быть опасно. Нос не только украшает лицо, но и является функциональным органом, через который проходят основные потоки воздуха, которые насыщают кислородом головной мозг. У носа есть клапановая система: внутренняя и наружная. Снаружи эту функцию выполняют ноздри, которые многие девочки хотят заузить, сделать кукольными, но не все понимают, что через них не сможет пройти большой поток воздуха. Чревата данная процедура тем, что могут начаться осложнения, например, кислородное голодание головного мозга. За счет него возникают различные когнитивные нарушения: снижение памяти, внимания, могут даже появиться головные боли.

Грудь можно подтянуть с помощью косметологических нитей или уколов красоты

Это большое заблуждение, потому что люди боятся оперативного вмешательства. Девушки начитаются в интернете различной информации и не хотят ложиться под нож хирурга, они думают, что эти проблемы можно решить с помощью самых минимальных воздействий на организм: без разрезов и без наркоза. Но если у пациентки опущение молочных желез (птоз) 2-й, 3-й и особенно 4-й степени, то ничего не поможет, кроме оперативного вмешательства. В зависимости от состояния желез будет оно с использованием имплантов или нет. Подтянуть грудь с помощью косметологических нитей или уколов красоты без операции НЕВОЗМОЖНО.

Комки Биша

Это основная боль всех пластических хирургов, которые занимаются эстетическими операциями на лице. Когда-то данная процедура была очень популярна, но после нежелательных явлений и осложнений многим пришлось от нее отказаться. У девушки должны быть выраженные щечки, чтоб их можно было удалить. Всем остальным такая операция противопоказана. Многие после нее даже пытаются восстановить тот исходный объем, так как комки Биша выполняют опорную функцию в средней трети лица и если их удалять, то образуются характерные завалы в средней трети лица.

Спорт и диастаз

Существует несколько степеней диастаза. Если диастаз 1-й степени, то действительно можно с помощью специальной гимнастики и упражнений на мышцы передней брюшной стенки, брюшного пресса подтянуть мышцы и убрать явление диастаза, то есть привести мышцы в тонус и сделать живот более плоским. Если же у представительниц прекрасного пола, особенно в период после родов, образовался диастаз больше 1,5 см, то это уже чревато последствиями и опасно, так как можно получить его расширение. Диастаз может сыграть злую шутку и стать еще больше. В этом случае рекомендована пластическая хирургия — ушивание диастаза, как правило, это выполняется с абдоминопластикой.



