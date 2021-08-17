Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости

Они играют в кино, поют, улыбаются на премьерах и ковровых дорожках. Но что происходит за кулисами и без света софитов в жизни звезд? Возможно ли влюбить в себя голливудскую знаменитость простому человеку? О том, на ком женаты и за кем замужем селебрити, пишет «РИА Новости».
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Знаменитый во всем мире «Дикий ангел» Наталия Орейро и лидер аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо вместе 20 лет. Познакомились они не на съемках или концерте, а на занятиях йогой. И уже через месяц поженились.
Постоянные гастроли Наталии их семейной жизни не помеха. Супруги часто сопровождают друг друга в рабочих поездках. «Муж и жена всегда должны быть вместе», — уверена Орейро.
Несмотря на скептицизм многих (Мольо старше Орейро на 20 лет), брак оказался прочным. Пара воспитывает девятилетнего сына и не устает признаваться друг другу в любви: со сцены, в интервью, соцсетях.
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В искусствоведческих кругах Мэрил Стрип известна как жена скульптора Дона Гаммера, а не наоборот.
Они вместе уже больше 40 лет. Четверо детей: сын Генри, дочери Мэри, Грэйс и Луиза.
Работы Дона — это преимущественно паблик-арт из бронзы, алюминия, стекла. Мэрил поддерживает мужа и признается, что из-за ее частых разъездов по работе именно Дон отвечал за детей, пока те росли. «Это чуть уменьшало мое чувство вины», — рассказывала артистка, которая всегда берет супруга на церемонии награждения и премьеры.
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Номинант на премию «Эмми», оператор Дэнни Модер не переживает, что его жена известнее и богаче. Ведь это Джулия Робертс.
Звезда фильма «Красотка» познакомилась с Модером на съемках картины «Мексиканец».
Кроме этого проекта, Модер работал над фильмами Стивена Содерберга, Дага Лаймана, Сэма Рейми. Самая недавняя его лента — «День флага» Шона Пенна.
СМИ не верили в их союз, но они вместе почти 20 лет и не раз работали вместе. Кроме «Мексиканца» — в фильмах «Улыбка Моны Лизы», «Светлячки в саду», «Тайна в их глазах». А еще Джулия и Джонни воспитывают дочерей-близняшек и сына.
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Актер, сценарист, продюсер, «Марсианин» и Джеймс Борн, Мэтт Деймон 16 лет женат на бывшей барменше.
Он познакомился с аргентинкой Лусианой Барросо в 2003 году в Майами. Разговор через барную стойку получился настолько душевным, что они стали встречаться, а через пару лет поженились.
Сейчас пара воспитывает трех дочерей, а Деймон шутит, что он совсем не интересен СМИ и папарацци, потому что «очень скучный». «Я женат, у меня дети, я не втянут в скандалы. Никому не интересно караулить меня у дома», — рассуждает актер.
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Звезда «Властелина колец» и фильмов Marvel оскароносная актриса Кейт Бланшетт почти четверть века замужем за сценаристом Эндрю Аптоном. У них четверо детей.
Аптон — автор театральных постановок как в Сиднее, так и в Лондоне. Он адаптировал для подмостков «Вишневый сад», «Сирано де Бержерака», «Дядю Ваню», а в написанной им самим пьесе играл Хьюго Уивинг.
Недавно Аптон получил награду Rotary Professional Excellence Award за творческий вклад в театральное сообщество.
«Мы сначала не понравились друг другу: я показалась ему отстраненной, а он мне высокомерным», —признавалась актриса.
Но это не помешало им обручиться через пару месяцев. Сейчас у супругов даже общий бизнес: продюсерская компания Dirty Films.
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«Рокки Бальбоа» Сильвестр Сталлоне не ищет простых путей: его нынешняя супруга, модель Дженнифер Флавин, младше актера на 22 года. Они впервые встретились в ресторане, завязался роман, но потом Сталлоне завершил отношения, известив об этом Дженнифер письмом по почте. Через два года они снова сошлись, и Слай ждал девять лет, прежде чем осмелился сделать ей предложение.
У Флавин две родных сестры и четыре брата. Она привыкла сама заботиться о себе. Так что Дженнифер не просто «жена Сталлоне», а еще бизнесвумен: соучредитель компании по уходу за кожей. И воспитывает со Слаем трех дочерей: Софию, Систин и Скарлетт.
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Роберт Дауни — младший познакомился с продюсером Сьюзан Левин, когда его карьера в Голливуде была под большим вопросом. Он как раз вышел из тюрьмы, где отбывал срок за хранение наркотиков и оружия, и получил роль в триллере «Готика», над которым работала Левин.
Она уже была известна в кино и на ТВ как координатор знаменитой «Санта-Барбары», продюсер мистических триллеров и хорроров. Роберт прошел очередной курс лечения от зависимостей ради любви к Сьюзан и сделал ей предложение.
Потом он признавался, что Левин спасла не только его карьеру, но и его самого.
Кстати, среди проектов Левин — культовый «Поцелуй навылет», «Рок-н-ролльщик» Гая Ричи, «Вторжение» с Кидман и Крейгом.
У пары двое детей и собственная продюсерская компания Team Downey.
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Хотя Пирс Броснан уже не Бонд, он все равно не обращает внимания на тренды и сам придумывает правила. Жену — журналистку, телеведущую Кили Шей Смит — Броснан нашел на пляже в Мексике. А женился только через семь лет, когда у них уже было двое сыновей.
Смит была корреспондентом прайм-тайм-шоу на телеканале NBC, экологическим корреспондентом на АВС и получила две Genesis Awards — 1991 (премия экологического кинофестиваля). Она совсем не похожа на экранных «девушек Бонда» и вовсе не стесняется этого. К тому же Смит — частая героиня в модных пабликах о моделях plus-size, а Броснан говорит: «Я рад, что моя жена не модель!»
Зато их сын Дилан уже успешно дефилирует по подиумам.
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Анна Михалкова была замужем дважды, причем за одним человеком. Супруг артистки — предприниматель Альберт Баков. Они познакомились в 1997 году на одной из вечеринок, вскоре поженились, через девять лет развелись. А через год — поженились снова.
Михалкова рассказывала, что расходились они из-за ее переоценки ценностей. Впрочем, распространяться о личной жизни актриса не любит.
У пары трое детей: сыновья Андрей и Сергей, дочь Лидия.
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Звезда мюзиклов и театральных постановок Екатерина Гусева уже 25 лет замужем на за бизнесменом Владимиром Абашкиным.
Он руководит компанией, которая занимается изготовлением декораций для спектаклей, передач и шоу. Абашкин сотрудничает с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым.
Познакомились они за кулисами одного из телепроектов. У них двое детей: Алексей и Анна.
Рассуждая о крепких отношениях в семье, Гусева говорит: секрет в том, что она постоянно удивляет мужа, а он не знает, что от нее ожидать.
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