Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости

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Actress Natalia Oreiro poses to the media at the red carpet of the Platino award in Punta del Este, Uruguay, July 24, 2016. REUTERS/Andres Stapff ФОТО: ANDRES STAPFF/REUTERS

Знаменитый во всем мире «Дикий ангел» Наталия Орейро и лидер аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо вместе 20 лет. Познакомились они не на съемках или концерте, а на занятиях йогой. И уже через месяц поженились.

Постоянные гастроли Наталии их семейной жизни не помеха. Супруги часто сопровождают друг друга в рабочих поездках. «Муж и жена всегда должны быть вместе», — уверена Орейро.

Несмотря на скептицизм многих (Мольо старше Орейро на 20 лет), брак оказался прочным. Пара воспитывает девятилетнего сына и не устает признаваться друг другу в любви: со сцены, в интервью, соцсетях.

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Мэрил Стрип c супругом, скульптором Доном Гаммером. ФОТО: SCANPIX

В искусствоведческих кругах Мэрил Стрип известна как жена скульптора Дона Гаммера, а не наоборот.

Они вместе уже больше 40 лет. Четверо детей: сын Генри, дочери Мэри, Грэйс и Луиза.

Работы Дона — это преимущественно паблик-арт из бронзы, алюминия, стекла. Мэрил поддерживает мужа и признается, что из-за ее частых разъездов по работе именно Дон отвечал за детей, пока те росли. «Это чуть уменьшало мое чувство вины», — рассказывала артистка, которая всегда берет супруга на церемонии награждения и премьеры.

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Джулия Робертс c супругом, оператором Дэнни Модером. ФОТО: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Номинант на премию «Эмми», оператор Дэнни Модер не переживает, что его жена известнее и богаче. Ведь это Джулия Робертс.

Звезда фильма «Красотка» познакомилась с Модером на съемках картины «Мексиканец».

Кроме этого проекта, Модер работал над фильмами Стивена Содерберга, Дага Лаймана, Сэма Рейми. Самая недавняя его лента — «День флага» Шона Пенна.

СМИ не верили в их союз, но они вместе почти 20 лет и не раз работали вместе. Кроме «Мексиканца» — в фильмах «Улыбка Моны Лизы», «Светлячки в саду», «Тайна в их глазах». А еще Джулия и Джонни воспитывают дочерей-близняшек и сына.

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Мэтт Деймон 16 лет женат на бывшей барменше Лусиане Барросо. ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Актер, сценарист, продюсер, «Марсианин» и Джеймс Борн, Мэтт Деймон 16 лет женат на бывшей барменше.

Он познакомился с аргентинкой Лусианой Барросо в 2003 году в Майами. Разговор через барную стойку получился настолько душевным, что они стали встречаться, а через пару лет поженились.

Сейчас пара воспитывает трех дочерей, а Деймон шутит, что он совсем не интересен СМИ и папарацци, потому что «очень скучный». «Я женат, у меня дети, я не втянут в скандалы. Никому не интересно караулить меня у дома», — рассуждает актер.

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Кейт Бланшетт почти четверть века замужем за сценаристом Эндрю Аптоном. ФОТО: SCANPIX

Звезда «Властелина колец» и фильмов Marvel оскароносная актриса Кейт Бланшетт почти четверть века замужем за сценаристом Эндрю Аптоном. У них четверо детей.

Аптон — автор театральных постановок как в Сиднее, так и в Лондоне. Он адаптировал для подмостков «Вишневый сад», «Сирано де Бержерака», «Дядю Ваню», а в написанной им самим пьесе играл Хьюго Уивинг.