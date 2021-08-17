Если бы он действительно скучал, то сделал бы вот что

Знаю, порой вам хочется снова с ним увидеться. Прошло ведь так много времени, и вы осознали, как давно перестали участвовать в жизни друг друга. Возможно, это ностальгия, одиночество или вы действительно по нему соскучились. Поэтому вы все-таки звоните ему. Вы спрашиваете, как у него дела. Он говорит, что все отлично. Вы отвечаете ему то же самое, пишет Cluber.com.ua.

А затем он произносит: «Я скучаю по тебе»

И, несмотря на все свое нежелание, вы ощущаете как внутри вас нарастает это чувство. Сердцебиение учащается и вы не можете скрыть с лица улыбку, пускай и еле уловимую. Приятно знать, что он тоже по вам скучает. Что вы не единственная, кто по-прежнему периодически мысленно возвращается к воспоминаниям. Что вы не единственная, кто хочет, чтобы их стало больше. Вы говорите ему, что хотите встретиться, и он соглашается. Наступает тот самый день и понеслась. Но проходит неделя или две и он снова пропадает.

Вы звоните и спрашиваете, что случилось, на что у него уже готовы отговорки. Он был занят. У него было много работы. Он нервничал. Он правда очень-очень хочет с вами увидеться, но сейчас неподходящее время.

Давайте начистоту, на самом деле он вовсе не скучает по вам. В противном случае он бы нашел время.

Все мы хотим, чтобы по нам скучали. Нам нравится сама идея о том, чтобы тот, кто был для нас таким важным и оказывал на нашу жизнь огромное влияние, продолжал думать о нас и хотел еще раз встретиться. Мы надеемся на это. Более того, если это тот, по кому мы тоже скучаем, нам хочется, чтобы это чувство было взаимным. Поэтому, чтобы уберечь себя от возможного непринятия, мы позволяем себе поверить в ложь, ведь гораздо проще переварить идею о занятости человека, чем мысли о том, что он вообще о вас не думает. Проще думать, что он изо всех сил ищет способ увидеться с вами, а не признать, что он вас избегает. Вы убеждаете себя, что если постараетесь немного больше, если продолжите ему звонить, то в итоге он не сможет выбросить вас из головы и поймет, как сильно соскучился.

Что ж, пришла пора окончательно принять тот факт, что вас просто избегают. Осознайте, что он не скучает, несмотря на все ваши мечты об обратном.

А еще пришло время понять, что это не имеет значения. То, что он не скучает, не означает, что по вам не стоит скучать.

В вашей жизни будет множество людей, которые будут оказывать на вас огромное влияние, и очень трудно представить себе, что вы больше не будете вместе. Некоторые люди просто не замечают расстилающихся перед ними возможностей. Но это не ваша вина. И вы не должны чувствовать за это угрызения совести. У него был шанс и он его упустил. И, скорее всего, это хорошо, ведь вы достойны лучшего.

Ваша самооценка не должна падать только потому, что какому-то парню лень подняться с места и приложить немного усилий. Если парень не старается найти время, что увидеться с вами, не стоит зацикливаться на нем. Вы знаете, что достойны большего. Ведь вы можете столько всего предложить этому миру, а потому заслуживаете быть с тем, кто это оценит. Вы заслуживаете того, кто, получив шанс вернуться и создать новые совместные воспоминания, будет счастлив это сделать. Вы заслуживаете того, кто будет смотреть на вас и знать, что самая прекрасная девушка в мире стоит сейчас прямо перед ним.

Поэтому перестаньте тратить свое время, силы и энергию на того, кто заявляет, что соскучился, а потом снова разбивает вам сердце.

Ваша жизнь будет определенно лучше без него.



