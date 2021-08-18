Четыре главных минуса отбеливания зубов

Когда можно пожалеть о процедуре?

Агрессивная процедура

Несмотря на прогресс в стоматологии, отбеливание остается крайне агрессивной процедурой, которая редко проходит без последствий. Состав, который использует врач, призван разрыхлить эмаль, чтобы вывести красители и убрать жесткий налет. При этом эмаль становится более чувствительной, даже если до этого у вас не было никаких жалоб. Важно уделить внимание подбору средств по уходу за зубами уже после самой процедуры.

Отбеливание зубов считается косметической процедурой, но у нее могут быть опасные побочные эффекты. ФОТО: dental-white.ru

Эмаль может стать чувствительной

Как мы уже говорили, агрессивное воздействие химических компонентов вызывает дискомфорт даже у пациентов с хорошей эмалью, что уж говорить о людях, у которых эмаль уже истончена. Бывает, что эмаль слишком тонкая от природы, что накладывает дополнительные трудности на врача, который будет проводить процедуру. Как правило, специалисты советую укрепить эмаль перед проведением процедуры и убедиться, что вы не испытываете болезненных ощущений, пишет портал Womanhit.ru.

Может стать хуже

Если вы привыкли употреблять продукты, содержащие сильные красители, будьте готовы к тому, что эффект от отбеливания продержится недолго. После процедуры необходимо следовать указанию врача и некоторое время избегать красящих продуктов, так как эмаль после отбеливания способна окрашиваться в три раза сильнее. Никакого крепкого кофе, красного вина и красящих овощей с фруктами!

Осторожно — больно!

Даже если вы никогда не испытывали неприятных ощущений в кресле стоматолога, отбеливание может стать для вас откровением. Болезненность может настигнуть вас уже в процессе самой процедуры. Как правило, врач должен остановиться и обработать зубы специальным составом для снижения чувствительности. Не молчите и всегда сообщайте, что вам больно, так как есть вероятность безвозвратно повредить эмаль.



