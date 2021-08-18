Экстрасенсы рассказали, как стрижки и окрашивания меняют судьбу

Традиции

Экстрасенсы отмечают, что любые манипуляции с волосами приводят к изменению биополя человека. Это значит, что даже после рядовой стрижки судьба может кардинально измениться.

Так, например, в старину считалось, что девушка с длинными волосами — аристократической внешности — априори удачно выйдет замуж и родит много детей. Известно, что мужчин очень привлекают красивые локоны. Если же роковая красотка решалась на кардинальные перемены и отстригала пышную копну, свадьбы не ждали совсем — никакого счастливого будущего, пишет Пятый канал.

Также ругали в старину девушек, осмелившихся выстричь челку. Считалось, что прикрытые глаза не могут реально воспринимать окружающих, а значит, беды не миновать. По древнему обычаю дамы должны были носить прически, не закрывающие лбы.

Когда можно и нельзя стричь волосы?

Конечно, мир меняется, и старые правила отчасти уже не работают. Но отрицать тот факт, что после смены имиджа люди начинают по-другому воспринимать человека, а, следовательно, иначе к нему относится, отрицать нельзя. Это значит, что прическу и стрижку важно подбирать очень тщательно, учитывая все нюансы внешности.

Современные экстрасенсы призывают леди и джентльменов придерживаться лишь нескольких важных правил, чтобы не испортить себе жизнь:

Не доверять стрижки незнакомым людям старше себя;

Не отстригать волосы самому/самой себе;

Менять имидж только на растущей Луне;

Окрашивать волосы по четвергам — привлекать деньги;

Не стричься у родственников и в плохом настроении.

Эксперты уверены: законы энергии работают, и их важно соблюдать. Нарушив их, можно запрограммировать себя на катастрофу, передает RSUTE.



