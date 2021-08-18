Ср, 18.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Почему женщинам после 40 лет свойственно поправляться и как остановить этот процесс

Женщина. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Многие женщины замечают, что после 40 лет они начинают поправляться, при этом ни их образ жизни, ни питание не изменилось. Дело в том, что в этом возрасте женский организм уже начинает процесс старения, а именно замедляется обмен веществ, снижается количество нужных гормонов, необходимых для поддержки хорошей фигуры. Плюс, идет подготовка к менопоаузе, а значит и появлению лишних килограммов, пишет rsute.ru.

Как женщине свойственно поправляться после 40 лет

После 40 лет у женщин значительно уменьшается количество выработки гормона эстрогена. Это, в свою очередь, ведет к менопаузе и климаксу. Избыток эстрогена способствует полноте, но и его дефицит также сказывается на фигуре женщины. Когда начинается процесс менопаузы, то, в основном, жировая ткань увеличивается в области талии и бедер, поэтому не стоит удивляться, если после 40 у женщины начинает резко расти живот.

Кандидат биологических наук Ольга Зайкина рассказывает, что многие женщины не принимают этот природный процесс и начинают с ним бороться всяческими методами. В ход идут новомодные диеты, таблетки для похудения, чрезмерные физические нагрузки. Вот только это приводит не к потере жира, а к проблемам со здоровьем.

Ольга Зайкина не утверждает, что с возрастными переменами в фигуре могут столкнуться абсолютно все женщины, к тому же, не всем и сулит полнота, особенно если женщина генетически к ней не расположена. Но не нужно забывать, что уменьшение эстрогена в крови приведет к бессонницам, начнутся неприятные приливы в виде жара, ухудшится состояние кожи. И от этих симптомов уже убежать не удастся.

Как женщине после 40 лет питаться, чтобы минимально прибавлять в весе

После 40 лет прибавить несколько сантиметров в талии и бедрах могут даже худые и стройные женщины. При этом их общий вес остаться неизменным. Это происходит за счет уменьшения мышечной массы, а вот жировая, наоборот, растет. Многие начинают бороться с этим неприятным процессом — начинают голодать, садятся на низкокалорийные диеты. Вот только после 40 лет подобное питание очень вредно для женщины. Оно может привести к нарушению пищеварения, а в последствии спровоцирует, наоборот, прибавку в весе.

Ольга Зайкина рекомендует женщинам после 40 лет в питании придерживаться одного оправила, что может им всегда оставаться в тонусе. Есть разрешается все, что душа пожелает, но всегда условно делить тарелку на две половины. Одна часть должна всегда быть наполнена овощами и фруктами, вторую половину еще разделить на две ровные части и заполнить их белковой и углеводной пищей. Такого правила питания необходимо придерживаться ежедневно.

Не нужно подсчитывать БЖУ, а самому решать, что съесть. Правило тарелки как раз отвечает сбалансированному питанию. Голод удается победить не перекусами, а овощами с фруктами. По мнению диетологов, таким способом можно избежать неприятного прибавления в весе.


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back