Почему женщинам после 40 лет свойственно поправляться и как остановить этот процесс

Как женщине свойственно поправляться после 40 лет

После 40 лет у женщин значительно уменьшается количество выработки гормона эстрогена. Это, в свою очередь, ведет к менопаузе и климаксу. Избыток эстрогена способствует полноте, но и его дефицит также сказывается на фигуре женщины. Когда начинается процесс менопаузы, то, в основном, жировая ткань увеличивается в области талии и бедер, поэтому не стоит удивляться, если после 40 у женщины начинает резко расти живот.

Кандидат биологических наук Ольга Зайкина рассказывает, что многие женщины не принимают этот природный процесс и начинают с ним бороться всяческими методами. В ход идут новомодные диеты, таблетки для похудения, чрезмерные физические нагрузки. Вот только это приводит не к потере жира, а к проблемам со здоровьем.

Ольга Зайкина не утверждает, что с возрастными переменами в фигуре могут столкнуться абсолютно все женщины, к тому же, не всем и сулит полнота, особенно если женщина генетически к ней не расположена. Но не нужно забывать, что уменьшение эстрогена в крови приведет к бессонницам, начнутся неприятные приливы в виде жара, ухудшится состояние кожи. И от этих симптомов уже убежать не удастся.

Как женщине после 40 лет питаться, чтобы минимально прибавлять в весе

После 40 лет прибавить несколько сантиметров в талии и бедрах могут даже худые и стройные женщины. При этом их общий вес остаться неизменным. Это происходит за счет уменьшения мышечной массы, а вот жировая, наоборот, растет. Многие начинают бороться с этим неприятным процессом — начинают голодать, садятся на низкокалорийные диеты. Вот только после 40 лет подобное питание очень вредно для женщины. Оно может привести к нарушению пищеварения, а в последствии спровоцирует, наоборот, прибавку в весе.

Ольга Зайкина рекомендует женщинам после 40 лет в питании придерживаться одного оправила, что может им всегда оставаться в тонусе. Есть разрешается все, что душа пожелает, но всегда условно делить тарелку на две половины. Одна часть должна всегда быть наполнена овощами и фруктами, вторую половину еще разделить на две ровные части и заполнить их белковой и углеводной пищей. Такого правила питания необходимо придерживаться ежедневно.

Не нужно подсчитывать БЖУ, а самому решать, что съесть. Правило тарелки как раз отвечает сбалансированному питанию. Голод удается победить не перекусами, а овощами с фруктами. По мнению диетологов, таким способом можно избежать неприятного прибавления в весе.



