Письмо читательницы: как донести до мужа, что меня нельзя обижать?

«Я вышла замуж по страсти, мужа, как мне казалось, любила, и он меня тоже. Но со временем оказалось, что мы слишком разные, что мы не понимаем друг друга. Так больно... Я переехала из провинциального города к нему в село, устроилась работать в школу (я учительница по двум образованиям). Заочно закончила первое высшее и потом сразу второе, воспользовавшись декретом.

Муж, правда, не очень был в восторге от моей учебы, т.к. у меня физически не было сил быть хозяйкой настолько, насколько ему этого хотелось, но дипломы свои я получила. И уже больше полугода отдыхаю от умственной деятельности, скоро снова на работу. Но, сейчас у меня появились силы и время на рефлексию, и я понимаю, что у меня не все так безоблачно.

Муж все время хочет сделать меня идеальной, обижается на малейший мой проступок. Чтобы все было сготовлено, постирано, убрано, с гостями вела себя безукоризненно – претензий море.

При этом он сам не идеален, но уверен, что станет таким сразу же, когда я выполню все его требования. Сам он ходит на работу, работа не особо тяжелая, но дома не помогает совсем, да еще и скандалит, если что не так. Даже если еда пересолена.

Я, конечно, тоже не подарок. На его претензии первые 3 года я реагировала истериками, иногда мы не разговаривали долго. Потом решила стать умнее, но это не сильно помогло. Конфликт я могу сгладить, но он все равно умудряется меня унижать, хоть я уже и не истерю.

Периодами у нас все отлично, он меня боготворит и клянется больше не обижать, но я с ужасом жду окончания очередного периода... Недавно был длительный период, я уже расслабилась, думала, исправился... Ага, сорвался. Я от неожиданности аж поистерила немного, хотя в последнее время не позволяю себе такое. Просто, больно было очень: все отлично, и тут удар в спину.

Ко всему прочему, я человек творческий, и стараюсь реализоваться, как могу. Он даже неохотно помогает, но ворчит, что это все – ерунда.

Уходить не хочу только потому, что для меня венчание – свято, совесть будет очень мучить (Я верю в Бога, православие исповедую). В конце концов, в стране у нас война, хоть наш регион не касается, но все равно страшно, неизвестность перед будущим. В селе спокойнее – свой огород есть, не пропадем от голода. Да и нет у меня совсем никого, кроме мужа и ребенка. Ни одного человека, кто бы помог, ни одной родной души, да и дома своего тоже. Хочу наладить наши отношения. Как с ним жить, как донести до него, что ему нельзя меня обижать?»

Дорогие комментаторы, как вы считаете, можно ли в современном мире закрывать глаза такие поступки мужа, прощать?