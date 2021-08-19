Какие анализы нужно сдавать женщинам: пять регулярных чек-апов

Какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают у женщин, как их избежать и какие показатели здоровья важно контролировать постоянно – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Зачем сдавать анализы, если ничего не болит

Главный принцип цивилизованной медицины – это профилактика любых заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях. Именно ежегодные профилактические чек-апы, то есть минимум контроля основных показателей здоровья начиная с молодого возраста, помогают избежать серьезных проблем в будущем.

Например, аутоиммунные заболевания, которыми чаще болеют женщины и которые занимают 3-е место по распространенности в мире, долго никак себя не проявляют.

Молодой организм долго компенсирует все неполадки самостоятельно, соответственно, человека ничего не беспокоит и к врачу он не идет. Тем временем в организме происходят изменения, которые под влиянием сопутствующих факторов в один момент "выстрелят".

Какие проблемы со здоровьем часто возникают у женщин?

Так часто бывает с заболеваниями эндокринной системы. Например, тиреоидит, при котором в щитовидной железе начинается воспалительный процесс, можно выявить на ранней стадии. То же касается гинекологических проблем – женское здоровье (как и мужское, впрочем) нужно мониторить регулярно, поскольку онкология женской репродуктивной системы часто развивается годами бессимптомно.

Особенно важно это в возрасте 35+, когда рак шейки матки может прогрессировать буквально за полгода-год, а до этой женщину ничего не беспокоило. Вернее, на проблемы с менструальным циклом или незначительные выделения многие женщины предпочитают не обращать внимания. И напрасно.

Какие анализы важно сдавать женщинам?

В первую очередь независимо от возраста, пола, наличия или отсутствия интимной жизни, жалоб нужно как минимум раз в год сдавать общий анализ крови, мочи, делать рентген-диагностику грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и почек. А также проверять остроту зрения у офтальмолога. Именно женщинам, помимо такого чек-апа, важно:

1. Начиная с подросткового возраста проходить ежегодный профилактический осмотр у гинеколога со взятием анализа из шейки матки на цитологию (ПАП-тест). Это исследование помогает выявить на ранних стадиях рак, а также инфицирование папилломавирусом (который вызывает онкологию). Также гинеколог возьмет анализ, чтобы проверить микрофлору влагалища. Женщинам после 40 лет нужно посещать гинеколога 2 раза в год.

2. Проверяться у маммолога и делать обследование груди, особенно если вам 35+. Это поможет избежать рака груди, а также вовремя выявить доброкачественные образования в молочных железах, что не редкость для женщин в любом возрасте. Женщинам до 40 лет также рекомендуется ежегодно делать УЗИ молочных желез, старше 40 – маммографию.

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