Диетолог предупредила об опасности яблок при похудении
Британский диетолог Софи Медлин предупредила, что прибавить в весе можно даже из-за одного лишнего яблока в день.
Британский диетолог Софи Медлин предупредила, что прибавить в весе можно даже из-за одного лишнего яблока в день.
По мнению эксперта, люди часто не учитывают, что легкие перекусы тоже дают избыточные калории. «Речь может идти о латте, купленном в кафе, лишнем печенье к чаю или даже лишнем яблоке, — объясняет она. — Все это — распространенная причина того, почему многие люди год за годом набирают вес», пишет Lenta.ru.
По словам диетолога, яблоки особенно опасны при похудении, так как могут повышать аппетит. Несмотря на это, она не советует исключать их из рациона, поскольку в них много витаминов, питательных веществ и клетчатки, которые необходимы организму. При этом надо внимательно следить за количеством съедаемых яблок, а также сочетать их с белком, который утоляет голод. Например, с кусочком сыра фета.