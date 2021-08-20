Диетолог предупредила об опасности яблок при похудении

По мнению эксперта, люди часто не учитывают, что легкие перекусы тоже дают избыточные калории. «Речь может идти о латте, купленном в кафе, лишнем печенье к чаю или даже лишнем яблоке, — объясняет она. — Все это — распространенная причина того, почему многие люди год за годом набирают вес», пишет Lenta.ru .

По словам диетолога, яблоки особенно опасны при похудении, так как могут повышать аппетит. Несмотря на это, она не советует исключать их из рациона, поскольку в них много витаминов, питательных веществ и клетчатки, которые необходимы организму. При этом надо внимательно следить за количеством съедаемых яблок, а также сочетать их с белком, который утоляет голод. Например, с кусочком сыра фета.