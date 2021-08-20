Названы причины преждевременного старения кожи

Увлажнение кожи играет немаловажную роль. Достаточное употребление воды благотворно сказывается не только на внешнем виде, а и тормозит процессы старения клеток мозга. Кроме того, регулярно пить воду в течение дня следует еще и потому, что таким способом возможно снизить риск инфаркта и инсульта.

Еще одним фактором ускоренного старения диетологи называют избыток употребления в пищу сахара. Дело в том, что взаимодействуя с белками, глюкоза «запускает» химический процесс, в ходе которого происходит деградация коллагена и эластина. Как результат - кожа теряет упругость и становится сухой, пишет Medikforum.ru.