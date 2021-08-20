Названы причины преждевременного старения кожи
Появление морщин неизбежно, но мало кого может обрадовать. Чтобы отсрочить появление этого возрастного изменения, необходимо понимать, что ускоряет этот процесс.
Появление морщин неизбежно, но мало кого может обрадовать. Чтобы отсрочить появление этого возрастного изменения, необходимо понимать, что ускоряет этот процесс.
Увлажнение кожи играет немаловажную роль. Достаточное употребление воды благотворно сказывается не только на внешнем виде, а и тормозит процессы старения клеток мозга. Кроме того, регулярно пить воду в течение дня следует еще и потому, что таким способом возможно снизить риск инфаркта и инсульта.
Еще одним фактором ускоренного старения диетологи называют избыток употребления в пищу сахара. Дело в том, что взаимодействуя с белками, глюкоза «запускает» химический процесс, в ходе которого происходит деградация коллагена и эластина. Как результат - кожа теряет упругость и становится сухой, пишет Medikforum.ru.
Нанести урон кожным покровам может и неправильно, как правило самостоятельно, подобранная диета. Часто в погоне за стройным телом, люди склонны просто сокращать количество потребляемой пищи, не заботясь при этом о полноценности рациона. Недостаток полезных веществ в рационе так же может привести к нарушениям выработки коллагена, что ускоряет процессы старения организма, в том числе и кожи.