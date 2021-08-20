Женщины за 40 — как хорошее вино, с возрастом становятся только лучше

Прекрасный текст о женщинах, которые переступили 40-летний рубеж. Его авторство часто приписывают Дмитрию Нагиеву (он его только цитировал), а на самом деле эти строки принадлежат американскому журналисту и телеведущему Энди Руни…

«Стоит признаться, с возрастом я всё больше и больше ценю женщин, которым за сорок. Они как хорошее вино — с возрастом становятся только лучше. Сейчас я попробую разложить по полочкам.

Например, 40-летняя женщина никогда не будет будить тебя среди ночи с вопросом «О чём ты думаешь?». А знаешь почему? Да ей пофиг, о чём ты думаешь!

Если 40-летней женщине лень смотреть с тобой футбол по телику, она не будет сидеть и ныть по этому поводу. Она просто-напросто уйдет и начнет заниматься чем-то более интересным для нее, пишет Клубер.

Дамы, которым за сорок, обладают чувством собственного достоинства и уверенностью в себе. Поверь, такая женщина вряд ли закатит тебе истерику. Эти женщины могут даже взять и спокойно пристрелить тебя, если ты этого заслуживаешь. Ну и если это сойдет им с рук…

40-летняя женщина не будет играть с тобой в кошки-мышки, она не боится показать тебя своим подругам, ведь уверена в себе на 100%. В отличие от молодых неопытных девушек, ей просто по барабану, считают ли тебя привлекательным ее подружки. Она смело доверяет и тебе, и им, не боясь ничего потерять.

У 40-летних женщин интуиция работает покруче, чем у любого экстрасенса. Поверь. Им не нужно выведывать, где и с кем ты был: они и так всё про тебя знают!

Друг мой, как только ты научишься игнорировать морщины, то заметишь, что женщины за сорок куда более сексуальны, чем молодушки. А еще они всегда честны: если ты скотина и ведешь себя как последний мерзавец, они скажут это в лоб. Тебе никогда не придется гадать, как она к тебе относится.

Как видишь, есть множество причин восхищаться женщинами за сорок. Для всех мужиков, которые любят повторять: «Зачем покупать целую корову, когда можно получить молоко даром?», у меня есть потрясающая новость: сегодня 80% женщин не заинтересованы в браке! Почему? Потому что понимают, что «нет смысла покупать целую свинью ради сардельки!»

И в завершение хотелось бы привести еще несколько строк Энди Руни, который, кстати, прожил в браке с супругой Маргерит более 60 лет.