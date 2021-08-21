Не хочу — не буду! ТОП лучших советов родителям, чьи дети противятся идти в школу

Чем ближе сентябрь, тем беспокойнее становятся родители. Тяжелая мука — собирать детей в школу. Но это полбеды. Настоящая катастрофа случается, когда наследники ответственно заявляют, что не желают учиться. У некоторых взрослых порой не выдерживают нервы.
Как облегчить участь школьника? Что делать, если утро начинается со слез и истерик? Опытный психолог и педагог Ирина Беляева дала семь ценных советов.
Никаких «надо»
Родителям, чьи дети наотрез отказываются шагать в учебное заведение, эксперт советует немного расслабиться. Как ни странно! Беляева уверена, что из этой «патовой» ситуации точно найдется выход, а нервозность в деле не помощник.
Психолог советует отказаться от старых приемов уговаривания подростков. В большинстве случаев они не работают. Разговор о проблемах нужно начинать с подготовки. Взрослые должны осознать: школа не является неизбежностью. В крайнем случае ее можно поменять. Эту мысль важно донести до «строптивых» малышей. Чувствуя солидарность, они расскажут об истинных причинах своих «не хочу».
Оставьте насмешки
Ирина Беляева не исключает того, что ребенок, отказывающийся идти в школу ранним утром, попросту капризничает. Ну, не выспался. Бывает. Однако в ряде случаев подростки просто боятся рассказать родителям о страхах.
Психолог напомнила про трагические случаи, где дети расставались с жизнью всего лишь из-за плохих оценок. Несчастные опасались осуждения, строгости взрослых, насмешек. Чтобы не столкнуться с катастрофой, важно вовремя проявить участие и не делать из малышей виновных.
Помните: школьник — самостоятельный, думающий человек. С ним можно договориться.
Немного сочувствия
Третий совет очень простой: сделайте все возможное, чтобы дети вам доверяли. Сядьте рядом, обнимите, сделайте сочувствующее лицо. «Я с тобой, я тебе верю, я тебя слушаю», — чудесная фраза, которая настроит на диалог.
Есть проблема
Если во время «разбора полетов» малыш захочет поплакать — не нужно его ругать. Дома он должен чувствовать себя в безопасности и полностью раскованным. Если контакт установить трудно, психолог советует заняться активным слушанием по методу Юлии Гиппенрейтер.
«Проговаривайте проблемы, не вопрошая, а утверждая: „Да, в школе мел неприятно елозит по доске. Да, это дико обидно, когда задают домашку. Да, автор учебника составлял его во сне…“. Даже если вы не вполне уверены, все равно озвучивайте свои подозрения. На этом этапе обычно выясняются дивные вещи, истинные причины рева „не пойду в школу“», — уверена эксперт.
Важно понимать, что ребенка может обидеть любая мелочь. Например, неудачная фраза от классного руководителя или шутка учителя по физкультуре. Если вы понимаете, что именно хотел сказать педагог и зачем сделал какое-то действие, объясните подростку это досконально. Успокойте его, заверив, что любую проблему можно решить. Даже с невкусной пищей в столовой, пишет Пятый канал.
Я за тебя!
Если у ребенка есть серьезные мотивы не идти в школу — учитель ведет себя агрессивно, старшеклассники организовали травлю, следует включаться в решение проблем. Первый этап — поход в учебное заведение с целью получения объяснений. Если урегулировать вопрос не удастся, важно рассмотреть вариант о переводе подростка в другую организацию.
Ирина Беляева отмечает: если школа действительно отравляет малышу жизнь, следует действовать решительно и быстро.
Плохие оценки
По статистике, чаще всего дети страдают, когда получают плохие оценки. Если малыш не хочет идти в школу только из-за этого, важно объяснить, что не все так трагично, как кажется, и шанс исправиться есть всегда. Особенно, если ребенок этого искренне хочет.
Психолог призывает родителей помогать наследникам в учебе. Конечно, хочется, чтобы уже в первом классе они были самостоятельными — знали, как оформлять тетради, что класть в портфель. Но если ребенок нуждается в участии взрослых — отказывать нельзя.
Злой педагог
Беляева заметила, что проблемы с учителями и классными руководителями в школах неизбежны. Все люди разные, а потому не обязаны кому-то полностью соответствовать. Если малыш говорит, что педагог к нему плохо относится, нет причин не доверять. Однако очень важно выслушать и вторую сторону.
«Смело идите к учительнице. Не возмущайтесь, не нападайте, учителя — тоже ранимые и эмоциональные существа. Скажите, что „Вася“ ее очень любит и каждый день про нее спрашивает. Скажите, что вы ей, как профессионалу, верите всей душой, что она сможет помочь и понять, как облегчить „Васе“ школьную жизнь», — цитирует эксперта «Мел».
В случае, если ситуация запущена и педагог действительно ведет себя агрессивно, имеет смысл бить тревогу. На серьезный разговор с директором организации Ирина Беляева советует отправить самого стрессоустойчивого члена семьи. Например, папу.
Если малыша действительно притесняют, важно сделать все возможное для его спокойствия. Если же подросток просто капризничает, хочет один день в году пропустить школу и прогуляться с мамой по магазинам — можно уступить. Счастью малыша не будет предела. Но подобные «акции» часто повторять не стоит.