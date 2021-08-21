Не хочу — не буду! ТОП лучших советов родителям, чьи дети противятся идти в школу

Как облегчить участь школьника? Что делать, если утро начинается со слез и истерик? Опытный психолог и педагог Ирина Беляева дала семь ценных советов.

Никаких «надо»

Родителям, чьи дети наотрез отказываются шагать в учебное заведение, эксперт советует немного расслабиться. Как ни странно! Беляева уверена, что из этой «патовой» ситуации точно найдется выход, а нервозность в деле не помощник.

Психолог советует отказаться от старых приемов уговаривания подростков. В большинстве случаев они не работают. Разговор о проблемах нужно начинать с подготовки. Взрослые должны осознать: школа не является неизбежностью. В крайнем случае ее можно поменять. Эту мысль важно донести до «строптивых» малышей. Чувствуя солидарность, они расскажут об истинных причинах своих «не хочу».

Оставьте насмешки

Ирина Беляева не исключает того, что ребенок, отказывающийся идти в школу ранним утром, попросту капризничает. Ну, не выспался. Бывает. Однако в ряде случаев подростки просто боятся рассказать родителям о страхах.

Психолог напомнила про трагические случаи, где дети расставались с жизнью всего лишь из-за плохих оценок. Несчастные опасались осуждения, строгости взрослых, насмешек. Чтобы не столкнуться с катастрофой, важно вовремя проявить участие и не делать из малышей виновных.

Школьники. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Помните: школьник — самостоятельный, думающий человек. С ним можно договориться.

Немного сочувствия

Третий совет очень простой: сделайте все возможное, чтобы дети вам доверяли. Сядьте рядом, обнимите, сделайте сочувствующее лицо. «Я с тобой, я тебе верю, я тебя слушаю», — чудесная фраза, которая настроит на диалог.

Есть проблема

Если во время «разбора полетов» малыш захочет поплакать — не нужно его ругать. Дома он должен чувствовать себя в безопасности и полностью раскованным. Если контакт установить трудно, психолог советует заняться активным слушанием по методу Юлии Гиппенрейтер.

«Проговаривайте проблемы, не вопрошая, а утверждая: „Да, в школе мел неприятно елозит по доске. Да, это дико обидно, когда задают домашку. Да, автор учебника составлял его во сне…“. Даже если вы не вполне уверены, все равно озвучивайте свои подозрения. На этом этапе обычно выясняются дивные вещи, истинные причины рева „не пойду в школу“», — уверена эксперт.

Важно понимать, что ребенка может обидеть любая мелочь. Например, неудачная фраза от классного руководителя или шутка учителя по физкультуре. Если вы понимаете, что именно хотел сказать педагог и зачем сделал какое-то действие, объясните подростку это досконально. Успокойте его, заверив, что любую проблему можно решить. Даже с невкусной пищей в столовой, пишет Пятый канал.

Я за тебя!