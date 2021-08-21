Девушка захотела уменьшить губы и оказалась на грани смерти

Пользовательница сети Лорен Фолкнер (Lauren Faulkner) рассказала, что отправилась к косметологу, чтобы растворить филлер в губах. Девушка объяснила, что когда специалистка сделала ей две инъекции, ее лицо и губы увеличились в размере в два раза. Кроме того, героиня материала начала задыхаться, а ее тело покрылось красной сыпью, сообщает Lenta.ru.

По словам Фолкнер, косметолог вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в больницу. Оказалось, что юзерша столкнулась с анафилактическим шоком — аллергической реакцией, которая в случае несвоевременно оказанной помощи может стать причиной смерти. «Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — заявила блогерша в видео.